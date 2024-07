Morgan denunciato dall’ex: accuse gravissime, interviene Calcutta

Oggi Morgan è protagonista di una storia che ha quasi dell’assurdo. Diciamo che un po’ tutto quello che riguarda Morgan rasenta sempre l’incredibile. Questa volta però la storia raggiunge delle tinte un po’ troppo scure. Siamo abituati alle “scenate” di Morgan e al suo fare sopra le righe. Questa volta però Morgan è accusato di un fatto che rischia davvero di oscurare per sempre la sua carriera. Sembra infatti che il cantante dei Bluvertigo sia accusato di “stalkeraggio” nei confronti dell’ex compagna. Lei è la cantautrice Angelica Schiatti con cui Morgan ha avuto una passata frequentazione. Lei è attualmente la compagna di Calcutta, noto cantante. Nei messaggi usciti si leggono parole forti da parte di Morgan: ” Scordati qualunque carriera… l’hai voluto tu!” e poi ancora: “Ora i buoni diventano i cattivi.. poi vediamo chi ride e chi è finito.”

Da quanto emerge dal processo sembra proprio che Morgan avesse una vera e propria ossessione per la cantante. Un’ossessione scaturita troppo spesso in atti spiacevoli che hanno messo in allarme Angelica. Si parla di minacce e gesti intimidatori. Morgan ha lasciato traccia in molti messaggi inviati sia a lei che al nuovo compagno Calcutta. Chiaramente tutte le prove sono messe agli atti nel processo. Come se non bastasse Morgan ha cercato di sfruttare le sue conoscenze per ostacolare la carriera della giovane cantautrice. Tutte le azione di Morgan hanno portato all’attivazione del codice rosso. Un codice adoperato quando si evidenzia un effettivo pericolo. Lui è stato chiaramente denunciato ma sembra che, malgrado tutto ciò, non sia mai stato disposto il divieto di avvicinamento.

Le parole di Angelica e la reazione di Calcutta: siamo soli e preoccupati!

Poche ore fa Angelica ha postato una storia Instagram in cui ringrazia per l’affetto ricevuto. “Mi sono sentita e mi sento molto sola e abbandonata dalle istituzioni.”. Queste le parole della cantautrice che dichiara di sentirsi poco protetta. Poi anche Calcutta aggiunge qualche parola riguardo la vicenda: “I fatti riportati nell’articolo sono solo una piccola parte e hanno modificato la nostra vita…”. E dichiara che ha interrotto i suoi rapporti lavorativi con la Warner Music italia perché hanno deciso di offrire un contratto anche a Morgan. E poco dopo la Warner ha rescisso il contratto con Morgan alla luce dei fatti emersi.

Selvaggia Lucarelli che ne ha scritto sul Fatto e che ne parla da tempo, chiede invece solidarietà al mondo del cantautorato italiano. L’appello di Selvaggia si unisce all’indignazione per il fatto che a Morgan sia stato affidato un programma in Rai. Alcuni utenti scrivono: “Mi piacerebbe sapere se gli artisti impegnati amici di Morgan hanno preso posizione o se la prendono solo quando devono fare hype!“. Intanto qualche volto noto si è già espresso in merito a favore di Angelica. Tra questi troviamo sia Levante che Tommaso Paradiso. E in ultimo si è aggiunta anche Giulia Salemi. Insomma i fatti raccontati sono molto gravi ma bisognerà aspettare la fine del processo per il giudizio definitivo. Nel frattempo ci auguriamo che Angelica e Calcutta possano ritrovare un po’ di serenità.