Belen sbarca a Discovery, ufficiale: i 2 show che condurrà, reazioni

Discovery continua a fare man bassa di volti big della tv generalista. Dopo Amadeus, ha messo sotto contratto Belen Rodriguez. Il gruppo americano lo ha annunciato nella tarda mattinata di venerdì 12 luglio, attraverso un comunicato ufficiale. La modella argentina, dal prossimo autunno, sarà protagonista sul canale Nove e su Real Time, con ben due programmi.

In particolare, Belen sarà alla guida, insieme ai PanPers, di Only Fun – Comico Show, successo televisivo di pubblico e critica prodotto da Colorado Film e diventato un appuntamento imperdibile per coloro a cui piace la comicità italiana. L’ex moglie di Stefano De Martino condurrà poi su Real Time Amore alla prova – La crisi del settimo anno, trasmissione confezionata da Banijay Italia che prevede che delle coppie in crisi mettano in discussione la loro love story.

Belen Rodriguez: “Un onore per me”

“È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery. La mia gratitudine – ha commentato la Rodriguez – va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera”.

Il commento della dirigenza di Discovery

“Siamo felici – ha spiegato Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia – di accogliere sui nostri canali principali, Nove e Real Time, una donna piena di idee ed energia come Belen Rodriguez. Come Warner Bros. Discovery siamo costantemente alla ricerca di nuovi spunti che parlino a un pubblico sempre più largo e per questo motivo siamo entusiasti di intraprendere questo percorso insieme ad un talent come lei”.

“Crediamo che in questi due programmi possa esprimere al meglio la sua ecletticità: in Amore alla prova userà tutta la sua empatia per raccontare storie di coppie in crisi, mentre in Only Fun rivelerà ancora una volta la sua ironia e voglia di divertirsi e far divertire”, ha concluso Carafoli.

Il ritorno di Belen in tv: Discovery potrebbe anche annunciare l’ingaggio di Barbara d’Urso

Dopo un anno ferma ai box, Belen è pronta a tornare in tv. Trova ora spiegazione anche il no della showgirl a Ballando con le Stelle. Sembrava che Milly Carlucci avesse convinto la modella a partecipare al talent, poi però la trattativa si è arenata. Il motivo adesso è chiaro: l’argentina stava chiudendo con Discovery. Doppietta per lei. Nel frattempo, il gruppo americano continua a lavorare all’offerta della prossima stagione televisiva. Non è escluso che possa mettere sotto contratto anche Barbara d’Urso.

Proprio nelle scorse ore la conduttrice campana ha fatto sapere tramite alcune storie Instagram di aver avuto un appuntamento professionale top secret. I ben informati assicurano che da settimane c’è in corso una trattativa sotterranea proprio con Discovery che, quest’anno, punta a distruggere il duopolio generalista Rai-Mediaset.

L’emittente si sta muovendo come un caterpillar nel mercato del piccolo schermo. Maurizio Crozza, Fabio Fazio, Amadeus e Belen Rodriguez sono una squadra ‘sposta pubblico’. Se si chiuderà anche con la d’Urso, si potrà davvero lanciare l’offensiva al duopolio. Che ben venga un po’ di movimento che stimola le idee.