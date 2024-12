Mariotto, fuorionda a Ballando Con Le Stelle: ecco a chi era rivolto

Nelle ultime settimane ha fatto molto discutere il caso Guillermo Mariotto. Nella puntata del ripescaggio, difatti, il giurato ha abbandonato improvvisamente lo studio di Ballando Con Le Stelle e le sue sorti all’interno del programma sono state incerte fino a sabato scorso quando è tornato a sedersi al tavolo dei giudici. Proprio nel momento del suo rientro, tuttavia, lo stilista si è abbandonato ad un fuorionda che ha scatenato diverse polemiche. Gabriele Parpiglia, all’interno del suo programma radiofonico, ha cercato di contattare Mariotto. E’ riuscito quindi a parlare con un suo collaboratore, il quale gli avrebbe rivelato a chi erano rivolte le parole del giudice.

A chi era rivolto il fuorionda di Guillermo Mariotto

Valerio Staffelli di Striscia La Notizia ha cercato di capire a chi fossero rivolte le sue parole. La consegna del secondo tapiro d’oro non è tuttavia andata a buon fine, così come l’inviato non è riuscito a scoprire con chi ce l’avesse Mariotto. A portare a casa una risposta è stato invece Gabriele Parpiglia. Nel corso di una puntata del suo programma radiofonico 100×100, il conduttore ha difatti provato a mettersi in contatto con il giudice di Ballando Con Le Stelle. A rispondere alla sua telefonata è stato tuttavia un suo collaboratore, il quale ha chiarito a chi fosse rivolto il fuorionda di Guillermo. Nello specifico Mariotto ce l’aveva con una zanzara che gli stava ronzando intorno dietro le quinte. Il collaboratore ha anche aggiunto che lì è sempre pieno di zanzare che lo pungono.

Queste le sue parole precise a Parpiglia: