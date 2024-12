Mariotto, altro Tapiro d’Oro: “Hai detto figlia di m*”, reazione e video

Guillermo Mariotto di nuovo nella bufera. E naturalmente Striscia la Notizia gli è piombata alle calcagna in un amen. Dopo la fuga da Ballando con le Stelle nella puntata del 30 novembre, nel corso della seconda semifinale in onda il 14 dicembre il giudice è rientrato in studio e ha chiesto scusa a tutti per l’atteggiamento avuto. Caso chiuso e polemiche archiviate? Manco per idea. Motivo? Poco prima di tornare alla sua postazione, Milly Carlucci lo ha chiamato. Lui, che si trovava nel dietro le quinte, non si è accorto di avere il microfono accesso e pare che si sia lasciato andare ad una espressione colorita e tutt’altro che elegante. Striscia la Notizia ha analizzato attentamente l’audio del fuorionda e sembra che lo stilista scandisca un ““che figlia de ‘na mign****”. La questione è diventata immediatamente virale e una domanda è sorta spontanea. A chi si è riferito Mariotto?

Valerio Staffelli, subito dopo la fine della puntata di Ballando con le Stelle del 14 dicembre, si è precipitato fuori dagli studi Rai ed ha intercettato il giudice mentre stava salendo sull’auto per andare a casa. Lo storico inviato di Striscia gli ha naturalmente rammentato a bruciapelo l’episodio del fuorionda. “Ad un certo punto lei ha detto durante il programma “che figlia de ‘na mign****”. A chi si riferiva?”, ha domandato il giornalista. “Ti prego, ti prego…”, la prima reazione dello stilista che poi ha tentato di difendersi: “No, non l’ho detto”. Curioso notare come il comportamento di Mariotto sia stato molto meno da ‘guerriglia’ rispetto alla consegna del primo Tapiro d’Oro. Il servizio integrale sarà trasmesso da Striscia durante la puntata che verrà mandata in onda lunedì 16 dicembre.

L’episodio del fuorionda sta facendo parecchio discutere. Per il giudice di Ballando con le Stelle piove sul bagnato: dopo due settimane passate sulla graticola, ecco un altro scivolone. Si mormora che dopo la sua fuga dal talent show senza avvisare nessuno, i piani alti della Rai abbiano addirittura valutato seriamente di cacciare dal programma lo stilista e che solamente grazie alla mediazione di Milly Carlucci sia arrivata l’ammonizione e non l’espulsione. Tutto sembrava essere stato messo a tacere e invece è subito scoppiata un’altra polemica.