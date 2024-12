Mariotto-Mammucari, due casi analoghi e con lo stesso iter: l’analisi

Nel corso di quest’ultima settimana si è a lungo parlato di due vicende che presentano alcune analogie, ovvero l’intervista di Teo Mammucari da Francesca Fagnani a Belve ed il caso Guillermo Mariotto, riconfermato nella giuria di Ballando Con Le Stelle dopo che due sabati fa aveva abbandonato improvvisamente lo studio nel corso della puntata. Entrambi hanno lasciato la trasmissione, il primo infastidito dalle domande della conduttrice ed il secondo per motivi personali. Dopo i due episodi, che hanno scatenato numerose polemiche, sia Mammucari che Mariotto hanno rivelato di stare attraversando un periodo difficile. In molti si stanno quindi chiedendo se sia un modo per giustificare il proprio comportamento.

Sia Mariotto che Mammucari abbandonano lo studio

Le ultime settimane sono state caratterizzate da due eventi mediatici particolari. A lungo si è difatti parlato di Teo Mammucari che ha abbandonato lo studio di Belve dopo soli pochi minuti dall’inizio della sua intervista con Francesca Fagnani e di Guillermo Mariotto, rientrato in giuria dopo che aveva abbandonato lo studio di Ballando Con Le Stelle senza preavviso. Entrambi, dopo il polverone scatenato dalle loro azioni, hanno spiegato le motivazioni dietro il proprio comportamento.

Mammucari l’ha fatto in un’intervista con Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, dove ha rivelato di essere andato in panico e di stare attraversando un periodo particolare. Il presentatore ha addirittura rivelato di stare pensando di prendersi un periodo di pausa dal teatro. Analogamente anche in merito a Guillermo Mariotto si è parlato di problemi di salute. Lui, prima di rientrare a Ballando Con Le Stelle, ha rivelato di aver accumulato dello stress. Successivamente, sia Selvaggia Lucarelli che Rossella Erra, ospite questo pomeriggio a La Volta Buona, hanno confermato che il giudice sta attraversando un periodo difficile per problemi di salute.

Due casi analoghi: l’analisi

Le due vicende presentano quindi più di un’analogia. Entrambi i protagonisti hanno abbandonato improvvisamente lo studio televisivo, dichiarando poi di averlo fatto per problemi personali. Sul web qualcuno ha pensato che le loro parole siano dovute ad un tentativo di giustificare un proprio comportamento sbagliato. Certo nel momento in cui si parla di problemi di salute si è maggiormente portati a capire e perdonare eventuali azioni altrui. C’è tuttavia chi crede nella loro buona fede. In presenza di problematiche di questo tipo, infatti, bisogna sempre avere la massima prudenza nell’esprimere qualsiasi giudizio e soprattutto, rispetto a chi ci mette la faccia esponendosi pubblicamente su faccende così private e delicate, dare credito fino a prova contraria.