Marcuzzi, De Martino, Belen: la vicenda (spiegata bene), punto per punto

Da giorni si parla di un rumorosissimo triangolo che ha per protagonisti Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Nelle scorse ore si sono rincorsi rumors, indiscrezioni e smentite a non finire. Il can can mediatico ha ingrossato la questione. Dunque, è bene ripercorrere le tappe fino ad oggi e mettere in fila tutto ciò che è stato detto e scritto. A lanciare la bomba gossippara è stato Dagospia che il 3 luglio ha sostenuto che la Rodriguez avrebbe scoperto che l’ex marito l’avrebbe tradita con la Marcuzzi. A distanza di pochi minuti dell’emergere dello spiffero, Stefano si è presentato sui social, affermando di aver sentito di persona Alessia e di essersi fatto una risata con lei su quanto letto. “Fake news”, ha chiosato il danzatore campano. Intanto la conduttrice Mediaset…

Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez: cosa si è detto e cosa si sa

La Marcuzzi non ha mai smentito in modo diretto il sussurro ‘rosa’. Però ha fatto intendere il suo disappunto sui social pubblicando su Instagram una foto di un tritacarne e la copertina del libro di Woody Allen intitolato ‘A proposito del niente’. Insomma, seppur indiretta, una smentita. Dagospia, però, non ha mollato la presa e dopo le parole di De Martino, quelle relative alle “fake news”, è tornato all’attacco, dicendo che Belen avrebbe scoperto di essere stata tradita dal napoletano con la Marcuzzi dopo aver visionato sull’iPad di lui del materiale scottante. Da allora Alessia e Stefano non hanno più proferito parola sulla vicenda. Ma le sorprese non sono finite qui.

Belen con Gianmaria, Alessia con un’amica, Stefano con ‘l’altra Rodriguez’ (Mariana)

Il ‘triangolo’, lo scorso weekend, è stato protagonista a Napoli. Infatti sia Alessia, sia Belen, sia Stefano hanno passato dei giorni di vacanza nel mare partenopeo, ognuno su barche proprie o di amici. E durante il fine settimana cocente sono filtrate altre news molto ghiotte. La Rodriguez ha baciato Gianmaria Antinolfi, l’uomo che l’ha stregata dopo la fine del suo matrimonio. La Marcuzzi si è divertita in compagnia dell’amica Ezia (e Paolo Calabresi Marconi? Tutto bene?), mentre De Martino è stato pizzicato con un’altra Rodriguez, Mariana. Voilà, ecco tutto!