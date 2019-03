Marcella Bella e Red Canzian sono stati insieme: ecco perché si sono lasciati

Continua a far chiacchierare la storia d’amore tra Marcella Bella e Red Canzian, venuta a galla nell’ultima edizione di Ora o mai più. I due cantanti si sono amati molti anni fa, quando entrambi erano poco più che ventenni. “Era il tempo delle mele”, ha ricordato la sorella di Gianni Bella, oggi felicemente sposata con l’imprenditore milanese Mario. Né Marcella né il cantante dei Pooh hanno confidato il motivo della rottura ma a spifferare il tutto ci ha pensato Jessica Morlacchi, allieva di Red nello show di Amadeus. “Lui ha lasciato lei: per questo ha rosicato”, ha dichiarato l’ex leader dei Gazosa a Vieni da me. L’interprete si riferiva allo scontro che i due hanno avuto in prima serata, nel corso della semifinale. Una polemica proseguita poi sui social network e risolta con un abbraccio nell’ultima puntata.

Red Canzian dei Pooh: una vita privata intensa

Non solo Marcella Bella: da giovane Red Canzian ha avuto un flirt pure con Loredana Bertè e Donatella Rettore. Nella vita è convolato a nozze due volte: dal 1986 al 1992 è stato sposato con la cantante Delia Gualtiero, dalla quale ha avuto la figlia Chiara, mentre dal 2000 è felice accanto alla moglie Beatrice Niederwieser.

Marcella Bella: felice con il marito Mario dal 1979

Marcella Bella è invece impegnata con Mario dal 1979. La coppia ha tre figli: Carolina, Giacomo e Tommaso.