Ora o mai più: Marcella Bella e Red Canzian sono stati fidanzati

Pace fatta a Ora o mai più tra Marcella Bella e Red Canzian. Dopo il litigio della scorsa puntata, i due Coach dello show di Amadeus si sono riappacificati. Marcella ha chiesto scusa a Red e lo stesso ha fatto l’ex componente dei Pooh. Marcella e Red si sono poi scambiati un abbraccio e hanno ricordato la loro vecchia storia d’amore. E sì, perché molti anni fa l’interprete siciliana e il musicista sono stati insieme. È successo quando entrambi avevano venti anni e la relazione non è durata più di una manciata di mesi. Dopo quella liason la sorella di Gianni Bella e Canzian sono rimasti buoni amici. E, almeno fino alla semifinale del programma, non hanno mai avuto particolari problemi a lavorare insieme.

Perché avevano litigato Marcella Bella e Red Canzian

Tutto è partito dal giudizio che Marcella ha espresso sulla performance dell’ex Pooh con la sua allieva Jessica Morlacchi. I due hanno cantato Stare senza di te ricevendo la standing ovation del pubblico in studio. Ma non convincendo fino in fondo la giuria e in particolar modo la Bella. “È la prima volta che sento questa canzone. Comunque ho dato sette perché Jessica è brava”, ha dichiarato la cantante, che si è beccata i fischi di una parte degli spettatori seduti in platea. Il giudizio di Marcella non è andato giù a Red, che è sbottato contro la collega.

Red Canzian furia contro Marcella Bella a Ora o mai più

“Se non hai mai sentito questa canzone forse negli ultimi anni hai vissuto all’estero”, ha premesso Red Canzian a Ora o mai più, piuttosto alterato dalle dichiarazioni di Marcella Bella. “Verrai ricordata per le bellissime canzoni che ha scritto tuo fratello ma non per i tuoi modi e per le tue strategie”, ha rimarcato il musicista. “Io sono siciliana e dico sempre quello che penso”, ha replicato la Bella, che in un secondo momento ha attaccato Red sui social network.