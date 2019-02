Ora o mai più, Marcella Bella senza freni: le parole contro autori, Orietta Berti e Red Canzian

Dopo la quinta puntata di Ora o mai più c’era da aspettarselo: Marcella Bella ha pubblicamente attaccato gli autori del programma condotto da Amadeus. L’interprete siciliana si è sfogata su Instagram, dove ha risposto ai vari quesiti dei follower. Tra i tanti la vicenda del video di Marcella, realizzato durante le prove e mandato in onda sabato sera. A tal proposito la Coach di Silvia Salemi ha dichiarato: “Ero solo arrabbiata per il filmino fatto a tradimento… fatto per fare alzare gli ascolti”. Marcella ha aggiunto: “Ho sbagliato sicuramente anche io, ma sono stata usata e provocata. Gli autori aizzano i cantanti a dare voti bassi per creare del basso gossip e fare alzare l’audience. A chi fa il programma interessava che ci scannassimo per avere più audience”.

Marcella Bella: Ora o mai più è diventato trash?

“Ieri sera mi sembrava di essere in una trasmissione trash, dove si urlano le cose brutte in faccia. Molti dei miei cari colleghi non vedevano l’ora di buttar giù dalla torre me e la Salemi, che molti temono… Mi sembrava di essere al Grande Fratello con le telecamere nascoste”, ha sottolineato Marcella Bella su Instagram. La cantante è poi tornata a punzecchiare Orietta Berti, che aveva già definito una finta buonista: “Non sai quanto sia invidiosa e iena Orietta… Sto cercando di difendermi, hanno capito quanto io sia vulnerabile…”. “Sedute vicino a me ci sono delle iene, pronte a sbranarti appena parli!”, ha assicurato.

Marcella Bella tuona contro Red Canzian dei Pooh

Marcella Bella non ha risparmiato critiche a Red Canzian, con il quale ha avuto di recente uno scontro a Ora o mai più. “Sono una donna vera, che ha dignità, e non mi fa paura quel tacchino e tronfio di Red, che mi ha offesa sul personale e non sul musicale, come ho fatto io con lui“, ha fatto sapere Marcella. E ancora: “Mi sono offesa perché ho capito che mi avevano tirato dentro per avere la reazione che ho poi avuto. Non ho offeso il signor Canzian sul piano personale ma ho criticato, come mio diritto di giudice, la sua canzone. Lui mi ha offeso! È stato maleducato e permaloso!”.