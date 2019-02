Marcella Bella contro Orietta Berti: “A Ora o mai più è una finta buonista”

Ora o mai più, Marcella Bella intervista Chi: attacco a Orietta Berti

Non c’è pace tra Marcella Bella e Orietta Berti. Le due Coach di Ora o mai più continuano a punzecchiarsi puntata dopo puntata. E ora la sorella di Gianni Bella è letteralmente sbottata nell’ultima intervista concessa al settimanale Chi. “Lei è una finta buonista, ma col cavolo che è buona!”, ha tuonato l’interprete siciliana. “È dall’anno scorso che ce l’ha con me per i miei giudizi. Alla fine le do sempre 8 come voto e lei mi dice “ti do un bel 7″ e poi dà 10 agli ultimi in classifica. Io sono buonissima, ma lei ha il dente avvelenato”, ha aggiunto Marcella, che quest’anno è in coppia con Silvia Salemi mentre la Berti aiuta Barbara Cola. “Bisogna dire le cose come stanno: non è che tutti i concorrenti abbiano la possibilità di tornare a fare dischi e a essere attuali, anzi, ce l’hanno pochissimi. Quindi è inutile dare false speranze”, ha sottolineato la Bella.

Le dichiarazioni di Orietta Berti su Marcella Bella

La scorsa estate Orietta Berti non ha risparmiato critiche alla collega. Subito dopo la fine della prima edizione di Ora o mai più ha dichiarato: “La più antipatica è stata Marcella Bella, proprio antipatica. Voleva colpire me e la Valeria Rossi (concorrente della Berti della prima edizione, ndr). Ad una cantante che vuole riemergere dopo 10 anni le vai a dire non sai cantare, canti come una bambina, sei tutta stonata, sei tutta calante, ma lei non si sentiva com’era?. E io le ho detto, tu sei una vipera. Hanno tagliato tutto, ha chiesto di tagliarlo, le ho detto ‘vuoi fare la maestrina ma c’è solo De Amicis come maestro’”.

Marcella Bella e le altre dichiarazioni sui Coach

Oltre ad Orietta Berti, Marcella Bella ha espresso giudizi anche sugli altri colleghi di Ora o mai più. “La Rettore è la più severa. Ma se hanno chiamato otto artisti con personalità così distanti è giusto che ciascuno dica come sente la musica. Ho gusti diversi dai Ricchi e Poveri“, ha sentenziato.