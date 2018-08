Orietta Berti contro Marcella Bella e Anna Tatangelo: il duro attacco

Orietta Berti contro Marcella Bella

Orietta Berti e Marcella Bella sono due pilastri della musica italiana. Non a caso entrambe sono state scelte per far parte della giuria del programma Ora o mai più con Amadeus e andato in onda su Rai 1 qualche mese fa. Eppure sembra che tra le due non scorra buon sangue. Almeno a giudicare dalle parole che ha pronunciato la stessa Orietta Berti in occasione del Made in Parco Nord di Bologna durante un’intervista di Matteo Giorgi: “La più antipatica è stata Marcella Bella, proprio antipatica. Voleva colpire me e la Valeria Rossi. Ad una cantante che vuole riemergere dopo 10 anni le vai a dire non sai cantare, canti come una bambina, sei tutta stonata, sei tutta calante, ma lei non si sentiva com’era?’. ‘E io le ho detto, tu sei una vipera. Hanno tagliato tutto, ha chiesto di tagliarlo, le ho detto ‘vuoi fare la maestrina ma c’è solo De Amicis come maestro’. ‘Mi hanno chiesto se lo farò ancora. Staremo a vedere”. Arriverà presto la risposta della Bella oppure lascerà correre?

Orietta Berti anche contro Anna Tatangelo

Ma non è finita qui. Orietta Berti si è scatenata, lanciando anche delle frecciatine a Anna Tatangelo: “Se dovessi rifarlo non farei più piatti cotti ma mi faccio furba come la Tatangelo, li faccio semicrudi“. Zan zan. Un chiaro riferimento alla loro partecipazione a Celebrity Masterchef in cui Orietta è arrivata seconda proprio alle spalle della collega più giovane.

Orietta Berti e l’esperienza a Celebrity Masterchef

Nonostante i piatti della Berti fossero più gustosi di quelli della compagna di Gigi D’Alessio, quelli della Tatangelo erano migliori sotto l’aspetto dell’impiattamento e della presentazione, un fattore questo che sarebbe stato decisivo per la sua vittoria. Proprio per questo motivo la cantante di Finché la barca va aveva già espresso un giudizio negativo nei confronti di Lady Tata: “Sono stati proprio i giudici a dirmi che i miei piatti erano più buoni. Mi hanno confessato che gli ricordavano la loro infanzia. Purtroppo ero scarsa nell’impiattamento. Lì Anna Tatangelo aveva più talento. Ma faceva piatti semplici: disporre bene tre ravioli è una cosa. Ma uno spezzatino misto è il caos, mica si può dargli un verso“.