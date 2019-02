Marcella Bella incavolata a Ora o mai più: video scomodo per la cantante

Ora o mai più: Marcella Bella arrabbiata per il video delle prove

La quinta e penultima puntata di Ora o mai più 2019 non è stata per niente facile per Marcella Bella. L’interprete siciliana si è scontrata duramente con i colleghi Toto Cutugno, Orietta Berti e Red Canzian. Ed è andata su tutte le furie quando Amadeus ha mandato in onda un filmato girato durante le prove del programma. Nel video la sorella di Gianni Bella si è lamentata con il direttore d’orchestra De Amicis. “Devo cantare almeno un minimo! Sennò mi annoio a fare questa trasmissione. Sono venuta qui a fare cosa?”, ha detto la Bella nella clip riferendosi alla collaborazione con l’allieva Silvia Salemi.

Amadeus difende gli autori di Ora o mai più 2019

Un comportamento che ha stupito tutti, sia il pubblico a casa sia quello in studio. E Marcella non l’ha presa bene, tanto da sbottare subito col conduttore: “Non sapevo di essere ripresa, non c’è la mia autorizzazione. L’avete fatto di nascosto. Questa cosa non è stata onesta da parte vostra”. “Gli autori non fanno nulla di nascosto. Quando si viene nello studio è chiaro che ci sono le telecamere a riprendere”, ha replicato Amadeus, che ha provato a difendere il lavoro svolto dagli autori e produttori di Ora o mai più.

Marcella Bella senza parole: “Danno visivo per me”

La risposta non è bastata a Marcella Bella, che ha poi protestato per le scarse luci presenti nel video trasmesso in diretta. “Mi avete anche fatto un danno visivo perché non avevo le luci puntate addosso”, ha aggiunto stizzita la Bella.