Luca Marin a Rivelo commosso: “Stavo per diventare padre, ho rischiato di morire”

Rivelo, Luca Marin si confessa: il giorno in cui ha rischiato di morire

Il nuotatore Luca Marin è stato intervistato da Lorella Boccia a Rivelo. Ha fatto diverse confessioni (alcune decisamente inaspettate!), come quella riguardante il giorno in cui ha rischiato di morire o come quella su Federica Pellegrini, la sua ex fidanzata. Lo sportivo ha spiegato anche che il suo ritiro dal mondo del nuoto non è stato dettato da una sua stanchezza fisica, ma perché ha deciso di dare una nuova direzione alla propria vita. L’acqua, però, ha rischiato di ucciderlo: “Il nuotatore ha paura del mare perché è abituato a nuotare tra le piastrelle. Nel 2006 ho preso il brevetto da sub per superare questa paura. Poi però è diventata una dipendenza. A Sabaudia mi sono sono sentito male. Ero da solo. Avevo paura di morire annegato”.

Luca Marin e la verità sulla storia con Federica Pellegrini

Luca Marin e Federica Pellegrini sono stati i protagonisti del gossip di alcuni anni fa e, per lo sportivo, la sua ex è stata la donna più importante della sua vita. Anche Andrea Pinna, a Rivelo, ha confessato di aver avuto un amore da favola ma è stato tradito con un ballerino di Amici. Andrea non si sente più con l’ex mentre Luca si vede con Federica durante le gare (nonostante lo abbia lasciato per Filippo Magnini). Aveva persino pensato che lei potesse essere la madre dei suoi figli: “L’amore è un sentimento in cui credo tanto. Non bisogna rincorrerlo. Arriverà. Federica Pellegrini mi è sempre stata vicino e mi ha supportato. Non c’è stato un bacio con Valentina di Dance Dance Dance. La mia storia più bella è stata quella con Federica. Non ho avuto altre storie importanti come quella con Federica. La vedevo come possibile madre dei miei figli. Abbiamo anche parlato di matrimonio”.

Il grande segreto di Luca Marin: sarebbe potuto diventare padre

A Rivelo, Luca Marin ha poi parlato del suo rapporto con la mamma, che è diventato ancora più stretto quando ha scoperto che lei avrebbe dovuto combattere contro una brutta malattia: “Questa malattia mi ha avvicinato a lei. Sono stato più presente. La prima volta che l’ho saputo, l’ho abbracciata e ho pianto. Le ho detto che l’amavo. Per me è tutto”. Ha infine confessato che che sarebbe potuto diventare padre: “In una delle relazioni precedenti sarei potuto diventare padre. Stavo con una ragazza, ma lei aveva avuto un aborto spontaneo al terzo mese”.

