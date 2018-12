Claudia Galanti, figlia Indila: chiarimento della morte a Rivelo e grande rimpianto

Claudia Galanti a Rivelo: la confessione sulla morte di Indila

Claudia Galanti ha parlato di sua figlia Indila Carolina a Rivelo. Ha voluto fare maggiore chiarezza sulla sua morte e sul rapporto che aveva con Arnaud Mimran, suo ex marito e padre della bambina. L’attrice paraguaiana ha fatto anche un’importante confessione: se potesse tornare indietro nel tempo, farebbe qualcosa di importante che riguarda proprio sua figlia. Lorella Boccia è stata in grado di mettere a suo agio la Galanti, che ha ringraziato la conduttrice di Rivelo per la delicatezza con cui ha affrontato degli argomenti che le fanno male.

La notizia della scomparsa della figlia: Claudia Galanti spiega cosa è successo

A Rivelo, Claudia Galanti ha chiarito com’è morta sua figlia Indila il 3 dicembre 2014 e lo shock avuto a causa della chiama fatta dalla sorella di Mimram: “Ho ricevuto una telefonata dalla sorella di Arnaud all’aeroporto: mi aveva detto che era morta e che dovevo tornare subito a Parigi. Come si può telefonare una madre e dire ‘Tua figlia è morta’. Avrei preferito altri modi. Ho rischiato di perdere anche il funerale della mia bambina. Ho rotto tutto e la security mi aveva persino legata. Grazie al pilota, ho potuto prendere il volto. Ero completamente legata perché pensavano che avrei fatto cadere l’aereo. E non avevano tutti i torti. L’immagine che non dimentico era quella che non riuscivo a toccarlo. Non volevo darle un bacio. Era fredda. Oggi cerco di trovarla in qualsiasi bambina per strada”. Sempre a Rivelo, Massimo Sestini ha invece fatto delle rivelazioni scioccanti sull’incidente di Lady Diana!

Il rimpianto di Claudia Galanti: ecco cosa farebbe se potesse tornare indietro

Ma la Galanti ha un grandissimo rimpianto. Ecco cosa ha raccontato a Lorella Boccia: “Dicono che è morta per un’infezione batterica del sangue. Mi hanno chiesto di fare l’autopsia e ho detto di no. Adesso mi chiedo perché non l’ho fatto”. Aveva realizzato il sogno della famiglia felice, ma la morte di Indila l’ha distrutta. Adesso sta ricercando la serenità, quella che non è riuscita a trovare nella sua famiglia a causa di una tragedia che l’aveva colpita quando era 17enne: “Io ho avuto una carenza di amore da parte della mia famiglia. Purtroppo da piccolina i miei parenti più vicini mi sono venuti a mancare nel giro di un anno. Questo è stato il primo shock. Non ho avuto più nessuno. Mi sono poi occupata dei miei due fratelli gemelli. Mio padre, dopo la mia adolescenza, è caduto in depressione per problemi economici. Per me fa male questo. Lui mi aveva dato una responsabilità troppo grande”.

Claudia Galanti, Gianluca Vacchi e Arnaud Mimran: chi è stato il suo più grande amore?

Claudia Galanti ha poi rivelata di essere letteralmente fuggita da Gianluca Vacchi e che la sua storia d’amore più importante è stata quella con Arnaud Mimran: “Ci siamo incontrati a Parigi, la città dell’amore. C’è subito stata una passione sfrenata, della quale non riesci a fare a meno. Stavo scappando da un amore in Italia, che poi ho scoperto che non era amore. Questo amore era Gianluca Vacchi. Con Anraud ho scoperto la serenità, ma nel 2014 abbiamo iniziato a litigare perché ci sono stati troppi ostacoli e la perdita di Indila Carolina”.