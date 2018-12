Massimo Sestini a Rivelo, confessione shock Lady Diana: “Bruciai foto macabre”

Intervista a Rivelo di Massimo Sestini: la verità sulle foto di Lady Diana scattate dopo l’incidente

Massimo Sestini è un famoso fotografo che è riuscito a immortalare momenti molto particolare di VIP italiani e internazionali da cui poi sono impazzati infiniti gossip. Ha scattato le foto del matrimonio di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha paparazzato politici famosi ed è riuscito a ottenere delle foto sull’incidente di Lady Diana. Ha spiegato che, però, alcune non le ha pubblicate perché erano molto forti: “La mia agenzia aveva fotografato Lady D. Uno dei fotografi era rimasto in macchina e l’altro mi aveva chiamato mettendomi al corrente di un terribile incidente. Appena me lo ha detto, gli ho detto di inviarmi subito le foto. Un fotografo è stato arrestato, quello in macchina no. Mi mandò le foto e alcune erano macabre. Bruciai quelle foto di Lady Diana”.

Massimo Sestini e gli scoop su Madonna finiti male

Dopo l’intervista a Claudia Galanti (che ha spiegato la verità sulla morte della figlia Indila), il fotografo Massimo Sestini ha rivelato di essere riuscito a fare svariati scoop, anche se qualcuno gli è costato qualche osso rotto! Ecco cosa ha raccontato a Rivelo su Madonna: “Alcuni anni fa Madonna aveva fatto due tappe in Italia e io avevo prenotato una camera nello stesso hotel della cantante. Avevo fatto delle foto e, per evitare problemi, avevo nascosto i rullini. I bodyguard di Madonna però mi avevano scoperto e mi avevano fatto finire in ospedale con alcune fratture alle ossa”.

Un gossip troppo grande… che non può essere rivelato!

Ha infine raccontato di non essere riuscito sempre a vendere i propri scoop. C’è stato un episodio in particolare che lo ha fatto molto riflettere: “Avevo scoperto un tradimento in capo al mondo. Ma ero stato scoperto. Lui mi ha parlato e mi ha chiesto di non vendere il servizio ai giornali. Avevo accettato di non far uscire le foto e comunque non potevo prendere soldi da lui. Ero stato scoperto e ho fatto degli errori”. Un personaggio che, a detta di Sestini, è famoso in tutto il mondo. Chi potrebbe mai essere?