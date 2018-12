Andrea Pinna piange a Rivelo: “Hanno detto che mi approfittavo dei miei nipoti”

La confessione di Andrea Pinna a Rivelo: minacce pesanti

Intervistato da Lorella Boccia a Rivelo, Andrea Pinna ha fatto delle confessioni inaspettate non solo riguardanti la sua vita privata ma anche sulle minacce ricevute nel tempo per il solo fatto di essere gay. Ha dovuto combattere con numerosi omofobi e alcuni di questi sono arrivati persino a scrivere su Facebook delle frasi ingiuriose: “Mi hanno minacciato. Questa cosa non la sanno nemmeno i miei famigliari: hanno messo una mia foto con i miei nipoti e mi hanno detto che mi approfittavo dei bambini. Questa cosa mi ha scioccato!”. Ha poi spiegato che anche la sua maestra delle medie lo feriva perché lo chiamava “Signorina Pinna” per via della voce stridula, che a quel tempo aveva per un problema alle corde vocali.

Andrea Pinna ex fidanzato: l’ha tradito con un ballerino di Amici

Sempre a Rivelo, Luca Marin – l’altro ospite della puntata – ha confessato chi è stata la donna più importante della sua vita e che sarebbe potuto diventare padre. Anche Andrea Pinna ha aperto il suo cuore, parlando di un ex fidanzato che lo ha tradito ripetutamente: “In questo momento non ho un fidanzato. E non lo sto nemmeno cercando. L’ultima delusione d’amore è stato il mio primo fidanzato che mi tradiva col suo coinquilino. Questa storia è durata un annetto. Mi ha tradito dodici volte di fila”. Infine la rivelazione scioccante: “A San Valentino andò a ballare e io andai nello stesso posto. Accanto a lui aveva un altro ragazzo. Lui se ne va con l’altro. L’altro era un ballerino di Amici di Maria De Filippi e se ne andò con lui perché aveva fama e successo. Io ero un semplice commesso. Il nome del ballerino inizia con la ‘A’. Era un allievo”.

Le interviste di dicembre di Rivelo

Nella puntata del 15 dicembre 2018, sono stati intervistati Andrea Pinna e Luca Marin da Lorella Boccia; in quelle precedenti abbiamo ascoltato la confessione di Paola di Benedetto su Francesco Monte, Claudia Galanti ha spiegato qual è stato il suo più grande rimpianto nei confronti della figlia e Giacomo Urtis ha rischiato di morire sotto i ferri. Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Massimo Sestini su Lady Diana e quelle di Raffaello Tonon sul padre.