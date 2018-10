Lory Del Santo: la richiesta del figlio Devin prima del Grande Fratello Vip

Lory Del Santo e il figlio Devin: cosa hanno fatto dopo la morte di Loren

Continua a far discutere l’ingresso di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip. Molti non approvano la scelta della soubrette, soprattutto per il figlio Devin, rimasto solo dopo la morte del fratello Loren. In realtà la situazione è ben diversa da quella che si può pensare e a chiarire il tutto ci ha pensato Marco Cucolo, fidanzato di Lory. Il ragazzo, proprio come la Del Santo, sta soffrendo molto per la scomparsa di Loren, che considerava come un fratello per via della poca differenza d’età (Marco ha 27 anni, Loren ne aveva 19). “Prima di decidere se entrare o meno nella Casa Lory ha parlato con Devin e gli ha anche offerto la sua disponibilità a stargli vicino: lui ha preferito vivere il suo dolore da solo”, ha detto l’ex concorrente di Pechino Express al settimanale Nuovo Tv. “Lory non ha paura che Devin si possa sentire abbandonato. Lui vive a Los Angeles, ha un amico che gli sta sempre vicino, non lo lascia un attimo. Lory è tranquilla per questo. Se Devin si fosse trovato in difficoltà, lei non sarebbe mai andata al GF Vip”, ha confidato Cucolo.

Lory Del Santo e il figlio Devin non si sono parlati per quasi un anno

Lory e il figlio Devin sono stati lontani per un lungo periodo: per quasi un anno non si sono parlati a causa di alcune incomprensioni. La morte di Loren ha riavvicinato i due, che ora sono tornati ad avere un rapporto amorevole. Devin non ha invece da tempo alcuna relazione con il padre, il produttore cinematografico Silvio Sardi. Quest’ultimo ha amato Lory nei primi anni Novanta, dopo che la Del Santo aveva mollato Eric Clapton, dal quale ha avuto il piccolo Conor, morto a New York per un incidente domestico.

Marco Cucolo: “Lory Del Santo sta meglio nella Casa del Grande Fratello”

A detta di Marco Cucolo, Lory Del Santo si sta lentamente riprendendo al Grande Fratello Vip. “Sta facendo cose che a casa non faceva più. Anche cose semplici, come rifare il letto e pulire la cucina. E sta parlando tanto con gli altri”, ha assicurato il giovane. Che ha Domenica Live ha rivelato che dopo la tragedia del figlio, Lory è dimagrita ben 15 chili.