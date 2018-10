Pace tra Lory Del Santo e il figlio Devin: per un anno non si sono parlati

Lory Del Santo e il figlio Devin non si parlavano più: hanno fatto pace dopo la morte di Loren

La morte del figlio Loren ha cambiato la vita di Lory Del Santo. Una tragedia che ha riavvicinato la soubrette all’altro figlio, Devin, nato nel 1992. Qualche mese fa madre e figlio erano ai ferri corti, come raccontato da Lory nel salotto di Barbara d’Urso. “Mio figlio non mi parla da undici mesi”, ha raccontato la scorsa primavera la donna. “Cos’è successo? Me lo chiedo anch’io. Il manuale dei perfetti genitori non esiste. Magari è il figlio che non è perfetto… È un argomento difficile. Io ho fatto il possibile per essere disponibile ma si sbaglia sempre. Le esigenze di questi giovani sono diverse da quelle che noi vogliamo. Se ce l’ha con me? Io non lo so… Improvvisamente mi ha detto di cancellare il numero. Mi ha detto di cancellare anche la email. Mi ha detto che non mi avrebbe più risposto. Ho cancellato il suo numero ma ho quello dell’altro figlio, che vive con lui”, ha spiegato la showgirl tempo fa.

Lory Del Santo e il figlio Devin sono tornati a parlarsi

Dopo la morte di Loren, che si è suicidato all’età di 19 anni, Lory Del Santo e Devin si sono riavvicinati. A farlo sapere Riccardo Signoretti, giornalista e direttore di Nuovo, a Pomeriggio 5. L’uomo è andato a trovare Lory di recente, per aiutarla a superare questa ennesima tragedia, e durante il loro incontro Devin ha chiamato la madre ben cinque volte. “Si sono riavvicinati”, ha assicurato Signoretti. Parole che combaciano con quelle di Lory che durante l’intervista a Verissimo ha raccontato del rapporto speciale tra i suoi due figli. Che, seppur nati da due padri diversi (Devin dal produttore cinematografico Silvio Sardi, con il quale il ragazzo non ha rapporti da anni, Loren da un uomo sconosciuto), erano molto legati.

Lory Del Santo: “L’altro mio figlio voleva seguire il fratello”

“Devin non riesce a perdonarsi per quello che è successo a Loren. In queste settimane, pur soffrendo, mi sono data forza per lui che mi ha fatto capire che avrebbe voluto seguire suo fratello, raggiungerlo per tornare a stare insieme a lui”, ha confidato Lory Del Santo a Verissimo. “Devin mi ha raccontato che alcuni giorni prima del suicidio di Loren si erano promessi che avrebbero vissuto per sempre insieme. Adesso Devin è rimasto negli Stati Uniti, non vuole che io stia al suo fianco perché deve dimostrare a tutti che ce la può fare da solo. Al suo fianco c’è il suo migliore amico. So che adesso sta un po’ meglio. Io gli ho fatto capire che non dobbiamo raggiungere una persona che non c’è più perché questa vive sempre accanto a noi”, ha ammesso la creatrice di The Lady.