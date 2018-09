Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne: “Sara Affi Fella? Io so tutto”

Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne riapre nuovi dubbi: “Sara Affi Fella? Io so tutto!”

Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne ha rivelato di sapere sempre tutto, parlando di Sara Affi Fella. Non è la prima volta che il nuovo tronista rivela di essere a conoscenza dei dettagli riguardanti Sara. Questa volta Lorenzo si è ritrovato a fare questa affermazione discutendo animatamente con Luigi Mastroianni. I due hanno discusso in studio quando il siciliano ha annunciato di non voler rinunciare al trono per corteggiare Mara Fasone. Lorenzo ha trovato questa storia un modo per Luigi di attirare l’attenzione su di sé. Dopo di che ha ricordato che questa estate Luigi l’ha chiamato chiedendogli se lui sapesse di un possibile ritorno tra Sara e l’ex Nicola Panico. Tina Cipollari non ha apprezzato quanto raccontato da Lorenzo, il quale ha precisato di non essere amico con Luigi. Dopo di che ha rivelato: “Io so tutto”. Dunque, il Riccardi ha nuovamente fatto capire di essere a conoscenza di qualche dettaglio riguardante la vita sentimentale di Sara.

Al momento intorno alla Affi Fella c’è abbastanza confusione. Il pubblico si è accanito contro di lei, in particolare dopo la fine della sua storia con Luigi. In molti hanno pensato che Sara avesse sfruttato il trono per stare in televisione anziché trovare l’amore. Dopo di che è stata resa ufficiale la sua storia d’amore con il calciatore Vittorio Parigini. Tutto ciò non è piaciuto al pubblico, ma neanche a Gianni Sperti. Quest’ultimo, nel corso della prima puntata del Trono Classico, ha chiesto a Sara se c’è qualcosa che sta nascondendo. Infatti, sembravano tutti convinti del fatto che la Affi Fella non si fosse mai lasciata con Nicola.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi ammette di sapere tutto ma non rivela alcuna novità

Il Panico è stato sempre molto presente nella vita di Sara dopo la loro rottura. Lorenzo ora annuncia di sapere tutto, ma non rivela quali sono i particolari che conosce. Forse in futuro il nuovo tronista si lascerà andare oppure continuerà a mantenere il silenzio? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Intanto, in studio non mancano le discussioni con il rivale Luigi.