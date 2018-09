Sara Affi Fella cambia vita per il nuovo fidanzato Vittorio: pendolare per amore

Sara Affi Fella e il nuovo fidanzato Vittorio Parigini: ultime news sulla coppia

Nuovo amore, nuova vita per Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne è felicemente fidanzata con il calciatore Vittorio Parigini ma è stata costretta a rivedere alcuni aspetti della sua quotidianità. Il centrocampista e attaccante del Torino vive in Piemonte mentre Sara abita con la famiglia a Isernia. Dunque, per il momento la coppia è costretta a vivere un amore pendolare. Dopo l’ultimo incontro a Roma, i due si sono rivisti a Torino. Qualche giorno fa l’ex di Temptation Island è stata avvistata all’aeroporto di Napoli in direzione Piemonte. Sara ha così raggiunto il suo nuovo fidanzato che, dopo una lunga gavetta nelle giovanili, ha debuttato in Serie A la scorsa domenica 16 settembre.

Sara e Vittorio: un amore importante dopo Uomini e Donne

Quello tra Sara Affi Fella e Vittorio Parigini sembra un amore importante. Tanto che non è esclusa un’imminente convivenza: l’ex di Luigi Mastroianni si trasferirà presto a Torino? La città è molto vicina a Milano, dove Sara potrebbe continuare a lavorare come modella e testimonial di alcune aziende. Ma qui potrebbe portare avanti pure il suo percorso nel mondo dello spettacolo: l’Affi Fella non ha mai nascosto il suo sogno di sfondare in tv. Anche se, per sicurezza, ha intrapreso un percorso universitario, quello in Scienze Infermieristiche.

Sara Affi Fella: chi è il fidanzato Vittorio Parigini

Vittorio Parigini ha 22 anni come Sara Affi Fella. È nato a Moncalieri e gioca fin da quando era un bambino. Cresciuto nelle giovanili del Torino, qualche anno fa ha giocato nella Juve Stabia, nel Perugia, nel Chievo, nel Bari e nel Benevento. È tornato al Toro quest’anno, con un contratto che durerà fino al 2020: lo stipendio del giocatore è di circa 220.000 euro a stagione.