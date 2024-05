Di Padua, ennesimo post. L’accusa: “Punta a Temptation Island”

E’ ormai da mesi che si vocifera una presunta crisi tra Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza, due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne. La coppia ha recentemente smentito le voci, tuttavia Roberta continua a postare sui social delle storie criptiche e che lascerebbero pensare ad un periodo complicato con Alessandro. E’ proprio in seguito all’ultima frase condivisa su Instagram che qualcuno ha iniziato ad accusarla di voler attirare l’attenzione e di aver montato tutta questa situazione per partecipare alla prossima edizione di Temptation Island.

Ultimamente si è vociferata una presunta crisi tra Di Padua e Vicinanza, segnalata dall’esperta di gossip Deianira Marzano che aveva addirittura dichiarato che lui sarebbe tornato a Uomini e Donne a settembre. Le storie pubblicate sui social dai due sembravano confermare un allontanamento tra i due, prontamente smentito dai diretti interessati. Roberta ha difatti recentemente pubblicato sui social una storia in cui si mostrava mano nella mano con Alessandro ed anche lui, poco dopo, ha confermato condividendo una storia simile. Nelle ultime ore, però, una frase postata da Di Padua lascerebbe nuovamente pensare ad una rottura tra i due.

Nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale si legge difatti:

C’è un tempo per resistere ed un tempo per andarsene.

Di seguito il post a cui si fa riferimento:

Anche la canzone prescelta, “Chiedere scusa” di Anna Tatangelo, lascerebbe pensare a qualche problema con Vicinanza. Insomma tutto suona come una frecciata nei confronti dell’ex cavaliere di Uomini e Donne.

Le accuse a Di Padua

Da qui sono partite una serie di accuse nei confronti di Di Padua. La storia ha fatto il giro del web e numerosi esperti di gossip tra cui Amedeo Venza, Lorenzo Pugnaloni (esperto proprio di Uomini e Donne) e la stessa Deianira Marzano hanno sottolineato come il suo sia stato solo un tentativo di attirare l’attenzione. Secondo loro, difatti, Roberta punterebbe a partecipare alla prossima edizione del reality show Temptation Island. Stando alle loro parole queste frecciatine sui social sarebbero quindi tutte una montatura per essere chiamati nel programma.

La risposta della diretta interessata non ha tardato ad arrivare. Roberta ha voluto difatti mettere a tacere le voci con una seconda storia in cui si legge “Nei momenti di crisi non prendo mai decisioni, piuttosto ci bevo su”. Ha seguito anche la replica di Alessandro, che ha scritto nelle storie “Dove tutto è iniziato potrai trovare lo spunto per il vero cambiamento… Per il momento balliamo…”. Cosa avranno voluto dire? Non resta che aspettare l’evolversi della situazione.