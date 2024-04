UeD, crisi Roberta-Alessandro: lui potrebbe tornare (l’indiscrezione)

Nelle ultime settimane si sta parlando molto di una presunta crisi tra Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza, una delle coppie più amate tra quelle che si sono formate all’interno del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne. Alcuni post pubblicati sui social avrebbero difatti portato a pensare ad una rottura tra i due. Nelle ultime ore è arrivata anche un’indiscrezione che confermerebbe la teoria, secondo cui Alessandro dovrebbe anche ritornare nel programma il prossimo settembre.

Roberta di Padua ed Alessandro Vicinanza si sono sempre mostrati molto uniti sui social. Da qualche tempo, però, la coppia non si vede più insieme. Questo ha portato a pensare ad una possibile crisi tra i due. Inoltre nelle ultime settimane sono iniziate una serie di frecciatine, soprattutto da parte di lei, che sembrano rivolte all’altro. Qualche settimana fa, in un video, l’ex concorrente di Uomini e Donne si era difatti abbandonata ad alcune dichiarazioni che lasciavano pensare ad un litigio con Vicinanza. Ieri un’altra storia condivisa sul suo profilo Instagram ufficiale ha tolto un po’ ogni dubbio a riguardo. Roberta ha difatti scritto “Ricorda, tutto si viene a sapere” e “Non si può commettere lo stesso errore due volte. La seconda volta che lo fai, difatti, non è più un errore ma una scelta”.

Nelle ultime ore è arrivata un’indiscrezione proprio in merito alla coppia. A condividerla è stata Deianira Marzano, esperta di gossip, che l’ha condivisa sul suo profilo Instagram. Nello specifico le sarebbe arrivato un messaggio in forma anonima da qualcuno che conoscerebbe Vicinanza. E’ proprio su quest’ultimo che ci sarebbero delle inaspettate novità.

Nel messaggio si può difatti leggere chiaramente:

Due giorni fa ero davanti al negozio dei genitori di Alessandro Vicinanza e stavano parlando con dei parenti e dicevano che a settembre lui torna a Uomini e Donne.

Qui di seguito quanto condiviso da Marzano sul social:

Stando a queste dichiarazioni, quindi, lui e Roberta si sarebbero lasciati e lui dovrebbe tornare nel programma. Si tratta tuttavia di semplici indiscrezioni, pertanto non resta che aspettare conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.