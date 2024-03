UeD, Roberta Di Padua si sfoga sui social: c’entra Alessandro?

Roberta Di Padua è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne più amate dal pubblico. Proprio all’interno del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 è nata la relazione con un altro partecipante, Alessandro Vicinanza. La loro storia è stata molto discussa e soprattutto nelle ultime ore si è diffusa la voce che i due potrebbero stare attraversando un periodo di crisi. Poco fa Roberta ha pubblicato una storia su Instagram che, secondo i fan, potrebbe essere rivolta proprio ad Alessandro e che alimenterebbe ulteriormente i rumors.

La coppia ha iniziato ad uscire lo scorso anno, tuttavia lui aveva deciso di abbandonare il programma in compagnia di un’altra donna, l’attuale tronista Ida Platano. Tra i due non è durata, infatti Ida è tornata nella trasmissione per ritrovare l’amore. Vicinanza ha quindi iniziato a frequentare Cristina, ma le cose non sono andate bene neppure con lei. Si è così riavvicinato a Roberta, con la quale ha poi deciso di uscire e continuare la loro storia al di fuori del programma.

Nelle ultime settimane, però, si è diffusa la voce di una presunta crisi tra i due. Difatti appena uno dei membri della coppia pubblica una foto o un video senza l’altro immediatamente i follower pensano che si siano lasciati. La cosa è dovuta probabilmente al fatto che sia Roberta che Alessandro condividono spesso momenti dove si vedono uno accanto all’altra, felici insieme. A preoccupare i fan nelle ultime ore è stata anche una storia pubblicata su Instagram da Di Padua. In molti, difatti, hanno pensato che questa potesse essere riferita a Vicinanza.

Stando a quanto raccontato da Roberta, qualcosa che ha visto o sentito nell’ultimo periodo non è stato di suo gradimento.

Queste le parole dell’ex concorrente di Uomini e Donne:

Leggo, vedo e sento cose di cui vorrei parlare. Io non ho mai fretta e quindi arriverà il tempo giusto. Dirò un po’ di cose a modo mio, come sempre.

Non è chiaro a cosa si stia riferendo, tuttavia molti hanno pensato che possa essere successo qualcosa con Alessandro. Possibile anche che sia proprio un accenno alle diverse voci girate sul web circa la loro presunta rottura che l’hanno infastidita.

La condivisione di un video di Geolier

Dopo lo sfogo, Roberta ha pubblicato un’altra storia. Nello specifico si tratta di un video di un’intervista del cantante napoletano Geolier. L’artista nello specifico spiega il significato della sua canzone “Il male che mi fai”.

In merito lo si sente dire:

E’ logico che tu t’innamori di una persona per le cose buone che c’ha, è facile.

E ancora:

Alla fine ho imparato ad amare le cose negative di una persona per amarla, perché l’ha ci vuole amore.

Ed in riferimento alla sua fidanzata:

Ho amato prima i difetti e poi le cose buone. Questo rende l’amore eterno. Le cose buone sono belle, le puoi amare no? Invece devi amare le cose negative di una persona.

Anche in questo caso, che Roberta abbia voluto lanciare un messaggio?