Uomini e Donne, parlano Roberta e Vicinanza: intimità, figli e nozze

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne stanno vivendo la loro storia d’amore lontani dalle luci dei riflettori. I due ex volti del Trono Over si sono scelti nello studio di Canale 5, che hanno lasciato per godersi fuori i momenti più speciali. Tutto sta procedendo a gonfie vele, come svelano loro stessi in una nuova intervista di coppia su Uomini e Donne Magazine.

La rivista dedicata al noto dating show di Maria De Filippi torna in edicola e svela così nuovi dettagli riguardanti questa love story, che ha fatto anche discutere. I due sono stati ospiti a Verissimo di recente e non sono mancate le polemiche. Ma ormai Roberta e Alessandro pare non stiano dando alcun peso alle critiche. Infatti, si stanno vivendo serenamente la loro storia. Vicinanza, una volta lasciato il programma, ha fatto una bella dichiarazione d’amore alla Di Padua.

Queste parole romantiche di Alessandro dopo UeD hanno colpito positivamente l’ex dama, che ha raccontato che il tutto è accaduto lontano dalle telecamere, in un parcheggio. Inoltre, subito dopo la scelta, hanno condiviso una cena e poi hanno trascorso la notte insieme in un albergo. Il momento di intimità ha generato un certo imbarazzo, positivo, tra Roberta e Alessandro.

Lei ha parlato di un momento ricco di parole affettuose. In quanto abitano a circa un’ora di distanza, Di Padua e Vicinanza riescono a vedersi sempre. Ma per il momento Roberta ha deciso di non presentare ancora suo figlio ad Alessandro. Preferisce, infatti, attendere che la storia si evolva. Intanto, lui ha presentato la sua famiglia all’ex dama.

La sorella e la cugina di Alessandro nutrono una certa stima nei confronti della Di Padua, per il suo carattere forte e la sua schiettezza. Per quanto riguarda il futuro, Vicinanza non ha mai nascosto, neanche quando formava una coppia con Ida Platano, di voler avere un figlio. Se dovesse arrivare con Roberta sarebbe più che felice.

L’ex dama sull’argomento preferisce, invece, non sbilanciarsi più di tanto, in quanto è già mamma. Nessuno dei due, intanto, pensa al matrimonio. Pare che entrambi non abbiano intenzione di sposarsi. Dunque, i fan possono fare a meno di attendere l’annuncio di un’eventuale matrimonio di Alessandro e Roberta.