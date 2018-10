Le Iene, scherzo a Franco Oppini: l’attore in lacrime per Ada Alberti

Scherzo a Franco Oppini, a Le Iene risate assicurate

Se vi siete persi lo scherzo de Le Iene a Franco Oppini forse vi conviene recuperarlo. I protagonisti sono stati il figlio Francesco, avuto – come sapete – con Alba Parietti; Ada Alberti, personaggio televisivo conosciuto grazie a Barbara d’Urso e al suo Pomeriggio 5; infine proprio lui, Franco Oppini, ex conduttore di Striscia la Notizia e attore che non ha certo bisogno di presentazioni. Tutto inizia con Francesco che va a prendere suo padre mostrandogli un filmato in cui Ada Alberti è piuttosto affettuosa con il collega Nicolò. “E chi è – ha esordito Franco guardando il video – questo qui ? Stanno giocando? E come ti è arrivato?”. “Ho un amico cameraman che lavora lì”, questa la risposta del figlio che alla fine aggiunge pure un “Pare che sia mesi che l’accompagna ogni volta che lei è lì”.

Lo scherzo a Franco Oppini… che finisce in lacrime!

Di qui seguiranno una serie di tic nervosi che daranno colore allo scherzo. E che succederà dopo che Franco avrà raggiunto i camerini della sua Ada? Non vogliamo dirvi nient’altro: sappiate che a un certo punto Franco troverà Nicolò in bagno e da allora la sua ira sarà tremenda. Lo scherzo prenderà una piega divertentissima, visto che sarà messa in mezzo persino Barbara d’Urso (quando ancora non si lanciava frecciatine una domenica sì e l’altra pure con Mara Venier). Risate assicurate insomma per un tranello riuscitissimo. Pensate che alla fine il divertente Franco Oppini, nervosissimo e sconvolto in questo scherzo, scoppierà in lacrime. Non vi diciamo altro: il filmato non dura moltissimo e potete rivederlo sul sito ufficiale delle Iene, dove troverete ovviamente i tanti altri scherzi che la trasmissione ha mandato in onda nel corso degli anni.

Le ultime novità sulla trasmissione

Ricordiamo che l’ultima volta è andato in onda lo scherzo a Pino Insegno e ha fatto molto discutere anche il bacio tra Alessia Marcuzzi e Nicola Savino perché nessuno sapeva quale fosse il loro scopo. Alla conduzione delle puntate non c’è più Ilary Blasi, nel frattempo impegnata con il Grande Fratello Vip che andrà in onda due puntate a settimane, ma proprio Alessia. Questo il mercoledì. La domenica invece la conduzione è affidata a Nadia Toffa ed altre Iene. Non vediamo l’ora di vedere altri scherzi: siamo sicuri che le risate saranno assicurate!