Bacio Alessia Marcuzzi e Nicola Savino a Le Iene: il motivo di questo gesto

Le Iene, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino bacio a stampo in diretta

C’è stato un bacio di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino a Le Iene. Qualcuno si è sorpreso, qualcun altro invece non ci ha fatto nemmeno caso. Durante la diretta, poco prima di mandare la pubblicità, la Marcuzzi e Savino si sono baciati. Ma perché? Dietro a questo gesto c’è un chiaro messaggio. Nulla è fatto senza un motivo. E in questo caso non si parla di gossip. Siamo abituati a vedere tanti baci sorprendenti in TV (come quello di Ilary Blasi e Belen Rodriguez) e questo dei due conduttori de Le Iene non sorprende più di tanto. Però c’è un motivo dietro a questo gesto.

Perché Alessia Marcuzzi e Nicola Savino si sono baciati? Il motivo

Avete visto il bacio di Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa? C’è stato un motivo ben preciso per cui l’hanno fatto: per dimostrare che il bene va sempre dimostrato andando anche incontro ai pregiudizi della gente. Sempre pronta a puntare il dito. Il bacio a stampo di Nicola Savino e Alessia Marcuzzi de Le Iene, dunque, ha questo semplice messaggio. Non bisogna vederci nulla di ambiguo. Assolutamente no. Considerato anche che Alessia Marcuzzi è sposata con un famoso imprenditore, Savino è invece sposato con Manuela Suma.

Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e Nadia Toffa: i super-conduttori de Le Iene

Alessia Marcuzzi e Nicola Savino sono i conduttori de Le Iene del mercoledì. Tra loro si è creata sin da subito una forte complicità e infatti l’accoppiata – televisivamente parlando – funziona molto. Anche Nadia Toffa è entrata nel cuore degli italiani, anche se ultimamente non sono mancate delle critiche nei suoi confronti. Ma lei ha saputo chiarire tutto con una lunga confessione. Adesso se durante la diretta de Le Iene doveste vedere un altro bacio tra Savino e la Marcuzzi, sapete già perché lo fanno!