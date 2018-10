Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa si baciano: un messaggio particolare (Foto)

Il bacio di Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa su Instagram

Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa si baciano e la foto appare su Instagram. Le due conduttrici de Le Iene si sono mostrate così stamattina in un post sul profilo della Toffa. Tutto per mostrare, anzi per confermare, l’affetto e la stima che le unisce. E l’amicizia, soprattutto. Nadia ci ha tenuto a sottolineare questo aspetto e ha anticipato chi magari avrebbe chiesto se ci sia più di un’amicizia. Un modo anche per combattere i pregiudizi, è certo, anche se forse sarebbero stati in pochi a domandarsi se questo bacio tra Nadia e Alessia rappresenti qualcosa in più. Tuttavia, non sono mancate perplessità su quanto scritto dalla Toffa sotto la foto in cui bacia Alessia Marcuzzi.

Nadia Toffa e Alessia Marcuzzi lesbiche? “Anche se fosse?”

La didascalia della Toffa recita così: “Ma quanto ci vogliamo bene!? E quanto ci divertiamo?! Ma soprattutto Quanto siamo amiche?! Lesbiche?!….No! ma anche se fosse?! #leiene @alessiamarcuzzi @redazioneiene Ci vediamo domenica con tutti gli altri conduttori @giuliogolia e @matteo_viviani_iena ! #buonagiornataatutti voi che sia splendida questa giornata”. Il bacio di Nadia Toffa e Alessia Marcuzzi è di pura amicizia, questo è chiaro e lo sarebbe stato anche nel caso in cui si fosse dimenticata di sottolineare il fatto di non essere lesbiche. E così, qualcuno già sostiene che abbia strumentalizzato questo aspetto, un’accusa simile a quella di qualche giorno fa in seguito alle sue affermazioni sul cancro. Finirà di nuovo nella bufera per questa frase? Sotto alla foto del bacio, al momento, ci sono tanti commenti in cui i fan dimostrano affetto sia a lei sia ad Alessia, per cui forse stavolta non sarà necessario difendersi da pesanti accuse come ha già dovuto fare.

Il ritorno di Nadia Toffa alle Iene

Nadia è tornata a condurre Le Iene e non c’è nessuna rivalità fra lei e Alessia Marcuzzi: sono loro le donne del programma, dopo l’addio di Ilary Blasi. Una conduce la domenica, l’altra il mercoledì. Ma sono comunque unite da una grande amicizia e in questo momento Nadia ne ha davvero bisogno, visto che sta soffrendo molto per il tradimento di due amici.