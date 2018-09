Nadia Toffa e il cancro: ultime dichiarazioni della conduttrice

Nadia Toffa rivela: “Pochi mesi di vita? Smetto di curarmi e vado al mare”

Nadia Toffa, volto storico de Le Iene, è stata circondata dall’affetto di numerosi fan durante il periodo più brutto della sua vita. Il sostegno e l’affetto ricevuto l’hanno aiutata a riprendere in mano la sua vita. Ora che le sue condizioni di salute sono migliorate, però, la Toffa è stata protagonista di alcuni scontri social. Dopo aver associato al cancro la parola “dono” diversi utenti web sono intervenuti rivolgendole pesanti accuse. A queste, l’inviata del programma di Italia 1 ha reagito in malo modo chiamandoli addirittura “webeti”, peggiorando ulteriormente la situazione. Solo in un secondo momento, ha fornito un’altra spiegazione: “Ho cercato di trasformare questo accidente, che mai avrei voluto, in un’opportunità per riuscire a conviverci”. Affermazione alla quale ha aggiunto che, se avesse pochi mesi di vita, smetterebbe di curarsi e andrebbe al mare.

Nadia Toffa: le dichiarazioni sulla sua malattia

La famosa inviata de Le Iene, dopo la polemica in cui è stata coinvolta circa alcune espressioni sulla sua malattia, ha spiegato meglio cosa intendesse trasmettere con quelle parole. Parole, appunto, racchiuse in “Fiorire d’Inverno“, libro che uscirà il 9 ottobre e che racconterà come la Iena sia riuscita a trovare la forza in un periodo così difficile. Un periodo che, nonostante tutto, l’ha resa una persona migliore. “Purtroppo non tutti hanno colto, e ci sta che la mia comunicazione non sia stata immediatamente comprensibile Che per me non è il cancro a essere un dono. Ma è una sfiga che ho saputo trasformare in un dono, cioè la forza che ha saputo tirarmi fuori” racconta la Toffa in un’intervista al Corriere della Sera. Quel libro, per lei, rappresenta un messaggio positivo, di speranza. Ed è riuscita a rovesciare l’ottica della malattia per vederci un’opportunità. L’opportunità di combattere!

Nadia Toffa: “Ricomincio dalle Iene”

Dopo le polemiche che l’hanno travolta, la conduttrice ritorna alla guida del seguitissimo programma cult di Italia 1 a partire da domenica 30 settembre. Sono tante le novità che lo riguardano, e una di queste vede al timone la conduzione di un duo ironico e scoppietante, formato da Alessia Marcuzzi e l’inviata Nadia Toffa. “Non vedo l’ora di ricominciare“, rivela la Iena sul suo profilo Twitter, a cui accompagna una foto con la classica divisa in smoking insieme alla Marcuzzi. Su Instagram, invece, esprime la sua gioia con un post ironico, indossando dei baffi insieme alla sua collega Alessia. “Devo dire che i baffi donano più a me che ad Alessia. E sono davvero i miei, ci ho messo due mesi a farli crescere… donna baffuta sempre piaciuta agli altri” scrive la conduttrice. Nadia, in questo modo, dimostra davvero quanto ama la vita. E noi non vediamo l’ora di rivederla in tv, più forte di prima!