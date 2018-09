Nadia Toffa nuovo libro: “Vi racconto la mia sfida contro il cancro”

Nadia Toffa in libreria con Fiorire D’Inverno: nel nuovo libro racconta la sua personale sfida contro il cancro

Fiorire D’Inverno: è questo il titolo del nuovo libro di Nadia Toffa. L’uscita è stata annunciata dall’autrice in persona poche ore fa sui social. Quest’opera, come spiegato da Nadia Toffa in persona, è una sorta di autobiografia che nasce con uno scopo preciso, e cioè quello di raccontare ai lettori la sua personale battaglia contro il cancro. “In questo libro” ha scritto infatti l’amatissima inviata de Le Iene su Instagram “Vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità” .

Nadia Toffa annuncia l’uscita del suo nuovo libro: “In questo libro in cui c’è tutta la mia intimità… vi apro il mio cuore”

Il messaggio che Nadia Toffa vuole mandare con il suo libro viene è stato specificato a chiare lettere dalla giornalista in persona. “In questo libro in cui c’è tutta la mia intimità, vi apro il mio cuore” Ha scritto infatti la Toffa “Non sospendiamo la vita per colpa del cancro, non diamogliela vinta, noi siamo più forti. Trasformare il cancro in un dono è possibile”. Sempre nel suo annuncio, inoltre, Nadia ha poi aggiornato i suoi follower su quelle che sono oggi le sue condizioni di salute. “Non si sa chi vincerà. Vivendo lo scoprirò controllo dopo controllo tra qualche anno” ha affermato “Chi ha il cancro sa di cosa parlo”.

Nadia Toffa nuovo libro: dove comprarlo e quanto costa

Per acquistare Fiorire d’inverno in libreria bisognerà aspettare il 6 ottobre. Nel frattempo, però, quelli interessati a comprare subito il nuovo libro di Nadia Toffa possono ordinarlo in anteprima sul sito di Mondadori (l’editore, infatti, ha uno store online). Il costo del libro è di 15, 30 euro per un totale di 144 pagine.