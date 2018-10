Alessia Marcuzzi, dedica speciale al marito Paolo Calabresi Marconi

Il marito di Alessia Marcuzzi riceve una dedica dalla conduttrice

Alessia Marcuzzi ha fatto una dedica speciale al marito Paolo Calabresi Marconi. Non è la prima volta che lo fa e il suo profilo Instagram è infatti pieno zeppo di frasi d’amore. Dopo il matrimonio del 1° dicembre 2014, la loro favola d’amore non ha avuto mai nessuna battuta d’arresto. Li abbiamo visti spesso insieme, sorridenti: la loro famiglia è più unita che mai. Nonostante alcune storie d’amore finite – nelle quali la conduttrice de Le Iene ci aveva messo il cuore – Alessia Marcuzzi ha tenuto sempre aperto il suo cuore. E ha fatto bene. Infatti adesso sta vivendo dei momenti speciali col produttore televisivo Palo Marconi.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, un amore eterno

Una conduttrice molto social, Alessia Marcuzzi, che rende noti i suoi look (ha una passione smisurata per la moda) e che non si stanca mai di fare delle dediche a suo marito Paolo Marconi. Qual è stata l’ultima? Una simpaticissima, tratta da un dialogo del cartone animato Snoopy: “-Ti amo. -Come sai che è amore? -Perché quando penso a te mi manca il respiro. – Quella è asma. – Allora ti asmo. Voce del verbo asmare”.

L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi: concorrenti e novità

Nonostante gli infiniti impegni lavorativi, Alessia Marcuzzi riesce sempre a ritagliarsi dei momenti con la propria famiglia: sia con le figlie sia con il marito. Paolo Calabresi e Alessia Marcuzzi sono riusciti a creare una famiglia stabile e felice. Questo è senza dubbio il periodo più bello della conduttrice, che si sta impegnando per rendere incredibile la nuova edizione dell’Isola dei Famosi (e sono stati già fatti i nomi di alcuni concorrenti). Un’edizione 2019 che non deluderà le aspettative? Ci si aspetta davvero tanto dalla conduttrice!