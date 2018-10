Barbara d’Urso e Mara Venier: domenica di confronti, ospiti e frecciatine

Domenica In VS Domenica Live: un’altra sfida fra Mara Venier e Barbara d’Urso

Nuovo scontro tra Barbara d’Urso e Mara Venier. Uno scontro televisivo. Se molti di domenica aspettano di vedere le partite della propria squadra del cuore, c’è chi invece vorrebbe sapere quanto prima il risultato che porteranno a casa le due esperte conduttrici. Domenica Live e Domenica In si sfideranno ancora una volta a suon di ospiti e… frecciatine? Non ne sono mancate in questi ultimi giorni. E non mancheranno in futuro. Al momento la Venier è riuscita a ottenere degli ottimi risultati, avendo la meglio su un’altra regina della domenica: la d’Urso. Bisogna riconoscere a Mara Venier la sua capacità di far ritornare in auge Domenica In, dopo edizioni dagli ascolti non proprio stellari.

Ospiti di Domenica Live e Domenica In: Barbara d’Urso all’attacco

Barbara d’Urso è prontissima ad andare in onda con ospiti di Domenica Live che certamente riusciranno a catturare l’attenzione di una larga fascia di pubblico. Ecco cosa ha scritto su Instagram: “Ancora poche ore e poi ospiti pazzeschi a Domenica Live”. Tramite una stories ha fato ben intendere che ci saranno dei servizi davvero interessanti: “I miei copioni e poi bisogna andare a vedere tutti i servizi. Dobbiamo vederne ancora 800.000?”. Tra lo studio di un copione e l’attenta analisi di un servizio, ha avuto del tempo per seguire Maria De Filippi (sua grande amica) a Tu sì que vales, dove ieri l’abbiamo vista visibilmente commossa per l’esibizione di Alessandra Amoroso.

Barbara d’Urso lancia una frecciatina: a chi è diretta?

Come se non bastasse, Barbara d’Urso ha lanciato una frecciatina a qualche programma che copierebbe i servizi di Domenica Live: “La nostra minifiction. Ci copieranno anche questa?”. Ha fatto inoltre vedere dei video di Bobby Solo e Giorgio Manetti. Mara Venier non ha ancora detto nulla. Anche gli ospiti di Domenica In non sono personaggi di poco conto e assisteremo nuovamente a una bella sfida televisiva fra le due signore della domenica.