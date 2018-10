Alessandra Amoroso a Tu sì que vales fa emozionare Maria De Filippi (Video)

Tu sì que vales, Alessandra Amoroso fa emozionare Maria De Filippi con “Trova un modo”

Alessandra Amoroso ha fatto emozionare Maria De Filippi a Tu sì que vales. La conduttrice ha sempre dichiarato di amare la voce di una delle sue pupille e questa sera l’abbiamo vista anche commossa. Mentre Alessandra cantava il suo ultimo singolo Trova un modo (estratto dall’album 10 io), la De Filippi di si è rivolta verso Rudy Zerbi dimostrandogli di avere la pelle d’oca. Ha cantato insieme a lei per tutta la durata del pezzo e ha sorriso spesso alla cantante. Oltre a stimarla come artista, Maria ha un legame speciale con lei: non ci sono mai stati litigi fra le due e l’affetto reciproco è cresciuto di anno in anno. È passato un decennio da quando Maria De Filippi e Alessandra Amoroso si sono incontrate. La cantante non smette mai di ringraziarla per l’opportunità che le ha dato e ogni volta specifica che, per lei, la De Filippi è come una seconda madre.

I ringraziamenti speciali di Alessandra Amoroso a Tu sì que vales

Gli occhi di giudici e conduttori brillavano per la commozione. Alessandra Amoroso riesce sempre a colpire attraverso la sua voce e un modo di interpretare che le ha permesso di diventare una delle cantanti più longeve di Amici di Maria De Filippi. Dieci anni di carriera non sono pochi. Dopo aver dato un grande abbraccio a Belen Rodriguez (che ama alla pazzia l’Amoroso), la cantante di La stessa ha fatto un saluto speciale a Maria e Rudy: “Voglio dare un bacio a Rudi. Con lui e Maria De Filippi ho passato dieci anni all’interno di un contesto”. Farà la prossima dedica alla sua “mamma artistica” sul palco del Festival di Sanremo 2019 (ci sono buone possibilità che ci sia anche lei)?

L’augurio di Maria De Filippi ad Alessandra Amoroso

Maria De Filippi ha voluto augurare buona fortuna ad Alessandra Amoroso: “Mi piace molto come canti. Intanto grazie per i dieci anni, ma spero che ce ne siano altri di dieci, dieci e dieci. Tutti tuoi!”. Alessandra sta passando un periodo stupendo della sua vita: ha visto venire alla luce il suo ultimo disco e la sua storia d’amore va a gonfie vele. Aggiungerà un altro tassello importante con la partecipazione a Sanremo? Siamo proprio curiosi di rivederla ancora. Di rivederla al Festival. Ma la prossima volta come Big in gara.