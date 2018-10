Alessandra Amoroso e Stefano Settepani stanno ancora insieme? Gossip fidanzato

Alessandra Amoroso fidanzata? Stefano Settepani nel suo cuore

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani stanno ancora insieme? I gossip sulla cantante non mancano mai, soprattutto quando è al centro dell’attenzione mediatica per l’uscita di un nuovo album. 10 Io il titolo dell’ultimissimo. È stato prodotto da Settepani, che continua quindi a essere il suo compagno di vita. Dopo il suo fidanzato storico, la cantante leccese aveva preso del tempo per riflettere sulla sua vita e per capire cosa veramente desiderava da una storia d’amore. Adesso lo sa e Stefano Settepani è proprio il ragazzo che cercava. Stanno insieme da alcuni anni e non c’è stata mai nessuna crisi. Amano passare molto tempo insieme, cercando di evitare i flash dei paparazzi: sono infatti poche le foto di Stefano Settepani e Alessandra Amoroso insieme.

La storia d’amore di Alessandra Amoroso e Stefano Settepani

L’incontro tra Alessandra e Stefano sembrava già scritto: mentre lei trionfava ad Amici 8, lui faceva parte della Fascino Group, la società di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo gestita da loro figlio Gabriele. Stefano, quindi, sapeva bene chi fosse Alessandra Amoroso, ma nel 2008 non aveva avuto nessun tipo di curiosità nel conoscerla a fondo. Però, dopo non pochi anni, Stefano e Alessandra si sarebbero incontrati proprio ad Amici di Maria De Filippi e da quel giorno non si sono più lasciati. Adesso si amano e sarebbero pronti a fare il grande passo. Magari dopo il Festival di Sanremo 2019, dove Alessandra potrebbe essere una delle concorrenti.

Il matrimonio di Alessandra Amoroso? Il fidanzato sembra deciso

Nell’ultimo periodo, ci sono stati ulteriori gossip su Alessandra Amoroso e Stefano Settepani. Il settimanale Chi ha scritto che avrebbe già pensato alla data del matrimonio: “Si rincorrono le voci di possibili nozze fra Alessandra Amoroso e il produttore musicale Stefano Settapani, con il quale già convive. Pare che il matrimonio sia programmato e in via di organizzazione e si celebrerà il prossimo anno”. L’Amoroso potrebbe rivelare altro durante la sua ospitata a Domenica In: presenterà il suo ultimo disco 10 Io. E forse non solo quello.