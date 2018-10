Barbara d’Urso batte Mara Venier? “Ospiti pazzeschi” e Domenica In risponde così

Domenica In VS Domenica Live: Barbara d’Urso batte di nuovo Mara Venier?

La sfida degli ascolti fra Barbara d’Urso e Mara Venier continua. Chi avrà la meglio questa volta? Domenica Live e Domenica In stanno registrando degli ascolti più che soddisfacenti, ma quello che interessa ai telespettatori è sapere quale dei due programmi vincerà. Si è creata una sana competizione tra le due conduttrici, che anche quest’oggi faranno scendere in campo ospiti di tutto rispetto. La d’Urso ha dichiarato che avrà in serbo per i suoi fan all’incirca dieci interviste esclusive: e vi assicuriamo che qualcuna farà molto parlare… Anche Mara Venier non scherza e riuscirà ad avere dalla sua parte una grande fetta di pubblico.

Gli ospiti di Domenica Live di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso ha scritto su Instagram: “Vi aspetto a Domenica Live con i miei ospiti pazzeschi! Voi non prendete impegni”. Uno degli ospiti che farà senz’altro chiacchierare è Nataliya Kuznetsova, la donna più muscolosa del mondo. Verrà presentato per la prima volta in TV il nipote di Diego Armando Maradona, ci sarà Marco Cucolo (svelerà altri segreti su Lory De Santo) e molto probabilmente le sorelle Fusco, dopo l’eliminazione di Lisa al GF VIP 2018.

Gli ospiti di Domenica In di Mara Venier

Anche Mara Venier ha sfoderato l’artiglieria pesante. Gli ospiti di Domenica In sono Loretta Goggi, Shel Shapiro, Maurizio Vandelli e Gina Lollobrigida. Quello più atteso? Sicuramente Alessandra Amoroso, che recentemente ha fatto ben intendere che ci sarà al Festival di Sanremo 2019. Le due signore della domenica regaleranno quindi ai telespettatori degli spettacoli accattivanti, con ospiti di tutto rispetto. Questa competizione fa bene a entrambe la trasmissioni perché spinge gli autori a fare sempre meglio. È sicuro che ci sarà poco scarto in termini di ascolti, ma la curiosità su chi vincerà è forte. Mara Venier riuscirà a ottenere lo scettro della domenica dopo l’ultima sconfitta?