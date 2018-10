Stefano De Martino a Domenica In: tutti gli ospiti di domenica 14 ottobre 2018

Ospiti Domenica In 14 ottobre 2018: Stefano De Martino parlerà dei suoi segreti

Stefano De Martino tra gli ospiti di Domenica In. La puntata del 14 ottobre 2018 sarà ricca di personaggi famosi, come appunto il ballerino, molto legato alla conduttrice. Dopo la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi come concorrente, la carriera di Stefano è stata sempre in salita diventando sia un professionista della danza sia un conduttore. La sua storia d’amore con Belen Rodriguez, inoltre, ha fatto sognare molti italiani. A Domenica In parlerà quindi della sua vita, dei momenti più intensi e dei progetti futuri. Un personaggio che sicuramente riuscirà a catalizzare l’attenzione su di sé domenica 14 ottobre.

I gossip di Stefano De Martino a Domenica In

Non sappiamo se Stefano De Martino svelerà delle succulenti anticipazioni su Amici 2018-2019, ma sicuramente ci racconterà come sarà il suo futuro. E se c’è ancora Gilda D’Ambrosio nel suo cuore. Con gli ospiti della puntata del 14 ottobre 2018 di Domenica In, Mara Venier ha buone chance di battere la concorrenza, e più precisamente Barbara d’Urso e il suo Domenica Live. La sfida agli ascolti tra le due capaci conduttrici sta incuriosendo parecchio i telespettatori, che attendono con impazienza ogni lunedì per scoprire chi delle due ha avuto la meglio. E per ora Mara è in vantaggio.

Tutti i nomi degli ospiti di Domenica In del 14 ottobre 2018

Quali sono gli altri ospiti di Domenica In del 14 ottobre? Il sito Tvblog ha fatto tutti i nomi. Sarà presente il simpaticissimo Nino Frassica (che ha condotto “Una canzone per Mara” durante la prima puntata), Orietta Betti, Alessandro Preziosi e Paolo Ruffini. A quest’ultimo verrà dedicato un momento particolare perché parlerà dello spettacolo teatrale Up & Down (protagonisti sono ragazzi affetti dalla sindrome di down) e del docufilm Resilienza, dedicato ad Alessandro Cavallini, il 14enne che ha perso la vita a causa di un neuroblastoma. Francisco Javier Rigau replicherà invece alle dichiarazioni rilasciate da Gina Lollobrigida domenica scorsa.