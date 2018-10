Amici 2018, le novità sulla 18esima edizione: un “ritorno” svelato sui social network

Amici 2018, tante news sulla 18esima edizione

Le novità su Amici 2018 saranno tante e ci verranno svelate nel corso del tempo, almeno fino a novembre quando dovremo avere tutto chiaro. Sappiamo tutti infatti che la 18esima edizione inizierà proprio il mese prossimo, anche se la data non è ancora certa. Cosa c’è da sapere sulle nuove idee di Maria De Filippi e dei suoi autori? Al momento le news arrivano direttamente dall’account social del programma che ha organizzato dei siparietti divertenti con Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. In questi siparietti – come potete ben vedere – si vede Paolo dire che ci sarà un ritorno e Marcello Sacchetta ironizzare sul fatto che anche lui ha delle novità. E non delle “novitò”. Non sappiamo a cosa stiano facendo riferimento: in fin dei conti potrebbe essere solo una mossa per stimolare la curiosità dei fan, no?

Ritorno ad Amici 2018, le anticipazioni di Paolo Ciavarro

Il fatto che Ciavarro parli di un ritorno la dice lunga, a meno che si riferisse al ritorno di Amici in TV per l’appunto. Sui social network non abbiamo trovato altri riferimenti, anche se tutti sono impazziti di gioia dopo gli ultimi annunci di Maria De Filippi sulla possibile new entry di canto. E non si tratta dell’unica: nella commissione infatti vedremo anche un altro cantante molto noto, Alex Britti. Pare che anche il totale dei membri della commissione cambierà: si passerà infatti da quattro a tre sia nel ballo sia nel canto. E se Garrison cambierà ruolo Alessandra Celentano e Veronica Peparini resteranno invece in cattedra. Cosa dire invece dell’altro professore di ballo? Ancora nulla al momento.

Amici di Maria De Filippi, il successo dei vecchi concorrenti

Mentre vi aggiorniamo sulla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi vogliamo ricordarvi che qualche ex amico della scorsa edizione sta facendo successo con una boyband anche dopo il programma, nonostante sia stato uno tra i primi eliminati. E c’è anche qualcuno delle prime edizioni che si sta facendo notare nel mercato nazionale. Ce ne sono insomma di ragazzi che, una volta usciti da Amici, hanno continuato inseguire il proprio sogno. Staremo a vedere se anche i concorrenti della prossima edizione avranno la stessa tenacia e caparbietà!