Ilary lascia Le Iene, il dolce messaggio per Alessia Marcuzzi (Video)

Ilary Blasi lascia Le Iene, il video-saluto su Italia Uno

Ilary Blasi lascia ufficialmente Le Iene oggi 3 ottobre 2018. Si sapeva già ma il messaggio per Alessia Marcuzzi e per il programma lo ricorderemo senz’altro come il giorno del nuovo corso. La showgirl e conduttrice, da tre anni al timone del Grande Fratello Vip, si è mostrata tutt’altro che pentita della scelta fatta: d’altra parte condurre il Gf Vip e al tempo stesso un programma come quello di Italia Uno non dev’essere affatto facile. Non sappiamo cos’abbia spinto Ilary a lasciare Le Iene ma tra i motivi potrebbe esserci proprio questo, cioè la stanchezza legata a questa doppia conduzione. Nessuno screzio con la redazione quindi, anzi.

Alessia nuova conduttrice: l’augurio di Ilary alla sua “famiglia”

Nel video-filmato mandato in onda si vede Ilary con una maglia rosa che saluta tutti con il suo solito sorriso, tra una battuta e l’altra dei Gialappi, e che fa un in bocca al lupo ad Alessia. Non sono mai circolate voci su una presunta rottura tra le due, ma certe cose – Ilary lo sa bene – è meglio metterle a tacere sul nascere. Ilary ha detto che non deve dire o consigliare nulla ad Alessia perché sa cosa fare, e ha dichiarato che tutto il programma è un po’ come la sua seconda famiglia. Tra una risata e l’altra insomma l’addio è arrivato. Addio o arrivederci, s’intende, visto che niente è scritto per sempre nel mondo della televisione.

Due nuove Iene: il programma riparte con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino

Alessia da parte sua si è mostrata felice della conduzione affidata a lei e a Nicola Savino e ha dichiarato di essere piuttosto emozionata: “Quando me l’hanno proposto mesi fa – ha dichiarato la conduttrice, che sarà anche all’Isola dei Famosi – sono rimasta di stucco. Comunque sia volevo salutare calorosamente Ilary [il saluto di Alessia è andato in onda prima del video della Blasi ndr]”. Sarà un successo quest’edizione? Alessia piacerà al pubblico? A noi sembra perfetta: sicuramente filerà tutto liscio come l’olio.