Kate Middleton, cresce l’apprensione: prolungata la convalescenza

Dopo la diffusione delle prime foto di Kate Middleton in seguito all’intervento all’addome del 16 gennaio, che la vedevano in auto insieme a sua madre, si è immediatamente pensato ad un suo imminente ritorno. La speranza di molti fan è stata tuttavia delusa. Un nuovo comunicato del governo di Londra ha infatti annunciato che Kate non tornerà in pubblico prima di giugno.

La sua convalescenza si è quindi notevolmente allungata, in quanto Buckingham Palace, subito dopo l’intervento, aveva fatto sapere che sarebbe durata fino a Pasqua. I tempi di ripresa si sono quindi allungati di ben tre mesi e la sua prima apparizione ufficiale in pubblico avverrà l’8 giugno, data in cui ha già un appuntamento fissato.

La Principessa del Galles parteciperà al Trooping The Colour. Il ministero della Difesa del governo di Rishi Sunak l’ha difatti indicata come presente alla parata militare del prossimo giugno in occasione delle celebrazioni ufficiali del compleanno del sovrano. Questo, però, non esclude totalmente che Kate possa svolgere altri impegni pubblici anche prima di quella data in base alle sue condizioni di salute.

L’attuale situazione della monarchia inglese

La moglie del Principe William è lontana dalle scene ormai già da due mesi. La sua assenza dai riflettori ha scatenato una serie di teorie, molte delle quali anche complottistiche ed assurde. C’è persino chi la vede come prossima protagonista di un noto reality show. Le foto cui accennavamo in apertura facevano ben sperare ma, a ridosso della prima presunta uscita in pubblico, Buckingham Palace ha fatto dietrofront. I sudditi hanno quindi ripreso a preoccuparsi per le sue condizioni.

Anche il silenzio a riguardo di suo marito William non aiuta, così come la sua assenza all’evento in memoria di Re Costantino di Grecia. Nel complesso, la monarchia inglese sta attualmente attraversando un periodo molto difficile. Kate è in convalescenza, Re Carlo III è malato e William assente. Anche la Regina consorte Camilla sembra non farcela più. Ha difatti recentemente deciso di prendersi una vacanza, che durerà fino all’11 marzo. Chi farà quindi le veci del Re in sua assenza?