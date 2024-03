Camilla se ne va, Kate ‘desaparecida’: il crac della Royal Family

Non è affatto un buon periodo per la Royal Family. La crisi per i reali inglesi già in atto da tempo, difatti, continua. Dopo la notizia della malattia di Re Carlo III, l’operazione all’addome di Kate Middleton (e la sua successiva scomparsa dalle scene), il forfait del Principe William ad un evento importante ed il suicidio di Thomas Kingston, questa volta tocca a Camilla. In questo momento così difficile per i Windsor è stata lei a fare le veci del marito, sostituendolo laddove poteva e rispettando i suoi impegni.

Adesso, però, la Regina consorte è stufa e ha deciso di prendersi una pausa. Un fulmine a ciel (già non troppo) sereno per la famiglia reale. Chi sarà a prendere il suo posto in questi giorni di assenza? Dal 6 febbraio è stata lei a prendere parte a ben tredici eventi ufficiali, sostituendo anche William alla cerimonia in memoria di Re Costantino di Grecia a cui il Principe del Galles ha dato buca all’ultimo per motivi personali ancora non precisati. Dopo la notizia della malattia di Carlo ed i numerosi obblighi a cui ha dovuto far fronte, Camilla è comprensibilmente stremata sia fisicamente che mentalmente.

Ha quindi necessità di riprendere fiato e, per farlo, ha deciso di andarsene in vacanza all’estero in una meta segreta per una settimana, senza il marito. C’è chi ha criticato questa sua scelta, in quanto l’ha vista un abbandono proprio nel momento di maggiore bisogno. Altri invece ci hanno letto una speranza di ripresa per Re Carlo. L’allontanamento della Regina potrebbe difatti indicare che il Re sia sufficientemente in forma e le sue condizioni di salute non destino particolari preoccupazioni.

Kate Middleton sparita, William assente: chi prenderà il posto di Camilla?

Continua tuttavia a preoccupare lo stato di Kate Middeton, scomparsa dalle scene da un intervento chirurgico all’addome del 16 gennaio. Da allora sono circolate in rete tantissime ipotesi circa la sua assenza, da chi pensa sia dovuta ad un aggravamento delle sue condizioni sia fisiche che mentali a chi vede in tutto ciò un complotto o qualche segreto che la Monarchia non vuole rivelare. Addirittura qualcuno ha pensato che la Principessa stesse partecipando in gran segreto ad un reality show! Kensington Palace non ha fornito informazioni a riguardo, limitandosi a rassicurare i sudditi circa il fatto che stia bene ed in fase di ripresa. La sua “sparizione” rimane quindi un vero e proprio mistero.

Resta la preoccupazione, oltre che per la salute di Carlo e Kate, anche per il problema di rappresentanza che la monarchia sta affrontando. I reali disponibili sono pochi e troppo anziani. La stessa Camilla ha 76 anni e, come da lei stessa sempre dichiarato, non ama i riflettori. Sta quindi al primogenito William face le veci di suo padre Carlo, soprattutto durante questo periodo di assenza della Regina consorte. Sembrerebbe che i “problemi personali” che l’hanno portato a non presentarsi alla cerimonia in memoria di Costantino di Grecia siano ormai risolti e che, quindi, il Principe possa tornare a soddisfare i suoi obblighi. In ogni caso l’11 marzo Camilla dovrebbe già ritornare dal suo viaggio, chissà se questo basterà a far superare alla Royal Family la crisi che sta attraversando!