Karina Cascella, gaffe (con caduta imbarazzante) per l’opinionista

Karina Cascella, il simpatico aneddoto raccontato su Instagram

Oggi Karina Cascella ha deciso di condividere con chi la segue su Instagram un simpatico aneddoto che la riguarda. Una gaffe con tanto di caduta finale! Tutto è partito annunciando la sua presenza nei prossimi giorni in un negozio di abbigliamento a Cava de’ Tirreni. Poi ha raccontato che l’ultima volta che è stata in questo luogo le è successa una cosa che non riuscirà a dimenticare mai. Si trovava lì per un concerto di Vasco Rossi e non vedeva l’ora che arrivasse il momento di ascoltare dal palco la sua canzone preferita, ovvero Sally. Un piccolo imprevisto però ha rischiato di non farle godere proprio l’esibizione che tanto attendeva!

Karina e la caduta al concerto di Vasco Rossi: tutto per colpa di Sally

Dopo lo sfogo di Francesca Del Taglia, oggi la protagonista delle news di Uomini e Donne è Karina. L’opinionista ha raccontato infatti che durante il concerto è dovuta necessariamente andare in bagno. Non poteva proprio aspettare, ha cercato di fare il più in fretta possibile. Peccato che lo abbia fatto nel momento sbagliato: “Dal bagno sento la musica. Dico no, la mia canzone preferita. Inizio a correre come una pazza, correvo correvo… C’era il corridoio bagnato e io correvo, sono scivolata. Ho preso una caduta che veramente mi stavo per rompere l’osso sacro”. Ma non c’era tempo per il dolore, l’opinionista (che ha detto la sua anche su Mara Fasone!) si è rialzata ed è corsa ad ascoltare Sally! Avrà saltato le prime note, ma poi è riuscita a sentirla e a distanza di tempo non può che ricordare divertita l’episodio. Un simpatico aneddoto che oggi ha fatto sorridere chi segue Karina Cascella su Instagram, uno strumento che spesso usa per punzecchiare qualcuno, per esempio un concorrente del Gf Vip!

Karina Cascella: le ultimissime news sull’opinionista

Instagram è sempre fonte di notizie, oggi anche Andrea Damante ha fornito un importante aggiornamento, e per questo, mettendo da parte l’aneddoto sulla caduta, possiamo darvi le ultime news sull’opinionista. Karina sta facendo il conto alla rovescia per iniziare una nuova vita insieme al suo fidanzato Max, intanto lo raggiunge ogni weekend e sono sempre più innamorati. Anche sul fronte lavorativo non può che essere soddisfatta: dopo i suoi interventi a Domenica Live riceve sempre molti complimenti. A volte può succedere di attirare critiche e antipatie, anche dei fan di qualche protagonista di Uomini e Donne, pensiamo per esempio allo scontro con Mario Serpa, ma Karina sa bene come difendersi.