Karina Cascella e Mario Serpa, è scontro su Instagram: “Lui è a dir poco inutile”

Karina Cascella e Mario Serpa litigano su Instagram, o poco ci manca: lo scontro è servito

Karina Cascella ha attaccato Mario Serpa, che ha risposto: tutto su Instagram. Benché l’ex opinionista abbia manifestato simpatia verso il nuovo opinionista di Uomini e Donne e abbia escluso di voler fare polemica, non ci è andata mica leggera! E infatti le parole di Karina non sono piaciute a Mario, che ha risposto a tono. Tutto è avvenuto su Instagram Stories e lo scontro è iniziato con una domanda che è stata rivolta a Karina. Quest’ultima, infatti, ha voluto trascorrere un po’ di tempo con i suoi fan e ha attivato la funzione domande. A quel punto, c’è stato chi le ha chiesto cosa ne pensa di Mario Serpa opinionista a Uomini e Donne e lei non si è trattenuta nell’esprimere il suo parere. “Nulla contro di lui… Però scusate c’è? Cioè io non lo vedo. Sarà cosciente anche lui, senza nessuna polemica perché mi sta simpatico, che però in puntata la sua presenza è a dir poco inutile“, questa è stata la risposta di Karina.

Karina Cascella attacca, Mario Serpa risponde: guerra tra opinionisti

Pur non volendo fare polemica, l’ex opinionista, che è tornata al trono Classico per una segnalazione, ha comunque dato dell’inutile a Serpa. Ed è così che poco fa è arrivata la risposta di Mario: “Se c’è un momento in cui mi sento davvero inutile è quello in cui cerco di capire quale sia la tua reale utilità nella vita… PS. nessuna polemica eh!”. Sono entrambi due lingue pungenti e potevamo immaginare che non se le sarebbero mandate a dire! Mario ci è rimasto molto male comunque e lo ha detto direttamente a Karina, perché si sono subito sentiti per telefono. Lo ha fatto sapere la Cascella, su Instagram: “Ho sentito Mario due minuti fa. Lui molto arrabbiato si è sfogato dicendomi ciò che pensava. Giustamente anche direi. Io sono una che parla e che scrive in maniera molto diretta, a volte potrei usare altri termini. Il termine ‘inutile’ lo ha ferito e di questo mi scuso e mi dispiaccio pubblicamente come è giusto che sia”.

Karina e Mario, lo scontro su Instagram per Uomini e Donne: sarà finita qui?

Infine Karina ha aggiunto: “Non torno mai sui miei passi, se lo faccio stasera è per il termine che ha ferito Mario e non avrei voluto. Io ho più esperienza di lui da certi punti di vista, ho le spalle più larghe e non mi sarei offesa, ma capisco che lui ci sia rimasto male. Il commento non era riferito alla tua vita, non mi sarei mai permessa ci tengo a ribadirlo”. Karina sembra davvero dispiaciuta: pace fatta con Mario?