Ilary Blasi, parla Alfonso Signorini: tutta la verità sui loro rapporti

Nel corso degli anni si è discusso a lungo sul web e sui giornali sul rapporto tra Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Le voci che dal 2018 si susseguono interrottamente riguardano un’antipatia di fondo nata in seguito all’assegnazione della conduzione del Grande Fratello Vip dalla moglie di Francesco Totti al direttore di Chi. Secondo i rumors, la Blasi avrebbe preso male il passaggio di testimone a quello che prima faceva l’opinionista.

Fino ad oggi non ci sono mai state delle chiare prese di posizione da parte dei due, che hanno sempre lasciato correre senza tuttavia esporsi troppo. O per infondatezza dei fatti o per verità, questo atteggiamento ha permesso al web di continuare a ricamarci sopra senza troppe preoccupazioni.

A rompere il silenzio è però ad oggi lo stesso Alfonso Signorini che nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi ha raccontato tutta la verità, mettendo a tacere una volta per tutte le indiscrezioni.

“Certo che continuo a sentire Ilary Blasi. Devo dire che ci sentiamo spesso. Siamo costantemente in contatto. Ci parliamo di frequente, ma lo stesso vale con Alessia Marcuzzi.”

Alfonso Signorini ha poi proseguito raccontando di aver più volte invitato Ilary a cena a casa propria ma che per un motivo o per un altro la conduttrice avrebbe rimandato l’incontro. Ma ha tenuto subito a chiarire che non è stato per mancanza di interesse ma per motivi validi.

“Ilary continua a rimbalzarmi un invito a cena da me che le sto facendo da più di un mese. La invito da tempo. Io avevo invitato a cena sia lei che suo marito Francesco. Prima è morto il papà di Francesco e quindi avevano ben altri pensieri, poi c’è stata l’emergenza Covid.”

Infine, Signorini ha ricordato che il Capitano non ha passato un bel periodo a causa del lutto che lo ha colpito. Il papà di Totti, infatti, è scomparso a settantasei anni lo scorso ottobre. Era ricoverato allo Spallanzani di Roma e positivo al Covid-19. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha poi ricordato che successivamente anche il calciatore e la moglie si sono ammalati di Coronavirus e che quindi diversi fatti sfortunati avrebbero giocato come impedimento per vedersi.

“Totti non ha passato una bella esperienza. Tutti e due si sono ammalati di Coronavirus, ma lui ha passato un periodo non bello diciamo così. Per Francesco è stato anche peggio ecco.”

Tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi, di conseguenza, non ci sarebbe alcuna maretta ma continuano ad esserci ottimi rapporti nonostante il passaggio di testimone.

Signorini, nuovo concorrente al Gf Vip solo per Zorzi

Nel frattempo, sempre a Casa Chi Alfonso Signorini avrebbe dichiarato di aver concluso i casting per regalare a Tommaso Zorzi, l’influencer di Riccanza, uno spasimante. Un concorrente scelto appositamente per lui che dovrebbe regalare numerose gioie al gieffino. Non si ha ancora una data certa in cui il nuovo inquilino dovrebbe varcare la porta rossa della Casa, a causa anche del periodo di isolamento che deve necessariamente osservare. Sembra però che una promessa di Alfonso sia debito e che tutto sia pronto per allietare a Tommaso la convivenza all’interno del Gf Vip, che recentemente si è distinto per i contrasti con Massimiliano Morra.

La prima tornata di nuove entrate è andata. Solo Giulia Salemi e la più “fresca” Selvaggia Roma sono riuscite a rimanere in casa. Paolo Brosio, dopo il percorso “travagliato” è stato eliminato al televoto mentre Stefano Bettarini è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver bestemmiato. Mentre lunedì scorso è entrato Giacomo Urtis come ospite speciale.