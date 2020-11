Nicoletta Larini ha espresso tutto il suo pensiero sulla vicenda della squalifica di Bettarini al GF Vip. Con un lungo sfogo postato su Instagram, a giorni di distanza dal provvedimento, la fidanzata di Stefano ha sottolineato ancora una volta che lui non bestemmia nella vita. Tra le righe insomma ha sostenuto che quella nella Casa non è stata una vera bestemmia, insomma. Lo sfogo di Nicoletta è cominciato con un chiarimento personale: è stata una mezza parola quella di Bettarini, non finita, oltre che un intercalare toscano che non mira a offendere nessuno.

La Larini ha quindi detto ancora una volta che Stefano non ha bestemmiato e che nella vita non lo farebbe mai, perché non gli appartiene. Lei vive con Bettarini tutti i giorni, 24 ore su 24, e non potrebbe dire diversamente. Secondo lei, quindi, la squalifica poteva essere evitata perché si trattava di un’espressione di stupore e di meraviglia. Non di un’imprecazione. E ha aggiunto:

“Se davvero ha offeso qualcuno secondo me bastavano le più sincere scuse… Ma non la squalifica… Ho sentito volare parole peggiori dentro quella casa”.

Il riferimento probabilmente è alle precedenti squalifiche oltre che alle parole perdonate alla Contessa. Oppure alle frasi di Oppini, che comunque gli sono costate l’affetto di una parte del pubblico che non riesce a perdonarlo. Stefano però ha commesso l’errore peggiore di tutti dal punto di vista del regolamento, quello per cui non esiste un’interpretazione e non sono ammesse giustificazioni.

Ma torniamo allo sfogo di Nicoletta. Ha scritto che il suo fidanzato stava iniziando un percorso molto bello nella Casa. Aveva portato una ventata di allegria e i ragazzi avevano già legato con lui. Si era posto in maniera sempre sorridente e divertente, oltre che educato e rispettoso. Questo è il pensiero di Nicoletta, che si aggiunge a quello della sorella di Bettarini. Nessuno insomma vuole rassegnarsi a questo secondo percorso così breve di Bettarini al GF Vip 5.

Lo stesso Stefano sembrava aver accettato di buon grado il provvedimento, lasciando la Casa senza fare polemica. Ma a distanza di qualche ora, e a mente lucida, anche Bettarini si è scagliato contro il Grande Fratello per la squalifica. Quel che è stato è stato però, non si potrà tornare indietro. Nonostante ciò, è plausibile che il diretto interessato tenga a difendersi da un’accusa come l’aver bestemmiato se pensa non gli appartenga.