La sorella di Stefano Bettarini contro gli autori del Grande Fratello Vip

Su Instagram il lungo appello di Simona Bettarini, scesa in difesa del famoso fratello

Continua a far chiacchierare la squalifica di Stefano Bettarini dal Grande Fratello Vip. L’ex calciatore è stato cacciato dal reality show di Canale 5 per una bestemmia. Una punizione che non è andata giù all’ex marito di Simona Ventura che, dopo aver abbandonato la Casa più spiata d’Italia, ha attaccato pubblicamente il programma di Alfonso Signorini. Lo stesso ha fatto la fidanzata Nicoletta Larini e ora è arrivata pure Simona Bettarini, la sorella di Stefano.

Su Instagram Simona ha condiviso un vecchio scatto con Stefano e ha definito “un’esagerazione” la squalifica del fratello, che ha già partecipato al Grande Fratello Vip nel 2016, arrivando fino in finale. Nel suo post sui social network Simona ha chiarito di non aver mai sentito bestemmiare Stefano, che è molto credente. Confidenze che, tra l’altro, aveva già fatto Nicoletta Larini prima della squalifica.

Simona ha ribadito che il fratello a volte usa espressioni colorite ma non è di certo un bestemmiatore. A detta dell’ex cognata di Simona Ventura, poi, Stefano Bettarini ha portato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip allegria, leggerezza e sincerità:

“Mi auguro che gli addetti ai lavori del programma riflettano con più equilibrio sull’accaduto e sappiano offrire una riparazione, che può essere una riammissione nella casa o anche semplicemente l’ammissione di aver esagerato, per non lasciare Stefano da solo a gestire le conseguenze di un’esagerazione mediatica”

Il post di Simona Bettarini ha ricevuto in poco tempo numerosi like e commenti positivi: tanti telespettatori del Gf Vip si sono schierati dalla parte di Stefano. L’avventura di quest’ultimo nella Casa più spiata d’Italia è durata a malapena tre giorni. Ma è stata piuttosto intensa: Stefano si è imposto subito come uno dei nuovi protagonisti e ha cercato di smuovere le dinamiche all’interno del gioco.

Con la squalifica di Stefano Bettarini il Grande Fratello Vip 5 ha sicuramente perso un concorrente importante, che poteva animare e scuotere ancora di più il bunker di Cinecittà. Lo stesso Alfonso Signorini si è detto deluso da quanto accaduto, certo che Bettarini si sarebbe rivelato un asso nella manica fondamentale. Eppure la produzione non ha potuto fare a meno di squalificare il 48enne. Basterà l’appello di Simona Bettarini a cambiare la situazione?

Sulla vicenda non si è espressa Simona Ventura. La presentatrice ha archiviato i litigi del passato e negli ultimi anni ha saputo ricostruire un legame speciale con l’ex marito Stefano Bettarini. I due sono genitori di Niccolò e Giacomo, poco più che maggiorenni.