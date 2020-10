Contessa De Blanck, richiamo di Signorini: perché non c’è squalifica

La Contessa Patrizia De Blanck non è stata squalificata al Gf Vip 5, ma c’è stato un richiamo per lei. Alfonso Signorini ha chiamato in confessionale la Contessa insieme a Tommaso Zorzi per mostrare quanto è accaduto ieri mattina, poi ha affrontato la questione. C’era da aspettarsi che sarebbe arrivato questo momento nella puntata di stasera, ma se qualcuno si aspettava una squalifica ha dovuto scoprire che non è stato così. Il conduttore ha affrontato la questione con delicatezza e ha spiegato che la presenza di Tommaso in confessionale era necessaria perché lui ha sofferto in passato per il termine che ha usato. Nella clip riassuntiva dell’episodio c’era anche il confessionale di Stefania Orlando, che pure non ha gradito l’uscita della Contessa. Tutti hanno riconosciuto che non c’era malafede e nessuna malizia nella De Blanck, ma era giusto almeno affrontare la questione e richiamarla.

Gf Vip, la Contessa riceve solo un richiamo da Signorini dopo lo scivolone

Patrizia si è giustificata dicendo che quando era più giovane non esisteva il termine gay e quindi ne usavano altri, come quello che ha usato ieri mattina. Ha aggiunto però che non riesce a spiegarsi neanche lei come mai le sia scappato, visto che non lo usa quasi mai. Altre volte potrebbe esserle capitato, ma per gioco. Alfonso e pure Tommaso sono stati molto comprensivi e hanno riconosciuto che non c’era alcuna malizia, ma allo stesso tempo hanno invitato la Contessa a non usare più questo termine e a prestare più attenzione. Questo perché c’è gente che usa questo termine, “fr…o”, per denigrare e offendere un’altra persona e per questo non va bene utilizzarlo. Patrizia si è dimostrata comprensiva e ha riconosciuto l’errore, promettendo di eliminare questo termine dal suo vocabolario. Anche nella vita reale, al di là del Grande Fratello Vip.

Perché la Contessa De Blanck non è stata squalificata al Grande Fratello Vip

Alfonso ha poi spiegato perché in questo caso non ci sarà una squalifica. Lo ha spiegato direttamente alla Contessa stessa: il Gf Vip ha deciso di non prendere provvedimenti perché il termine è stato usato verso sé stessa e non verso altre persone. Come invece era capitato a Fausto Leali. Ed ecco spiegato perché la Contessa non è stata squalificata al Grande Fratello Vip.