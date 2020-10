Gf Vip, Patrizia De Blanck a rischio squalifica: cosa ha detto la Contessa

Patrizia De Blanck è a rischio squalifica al Grande Fratello Vip. Non si può di certo dire che in questa quinta edizione ci sia tempo di annoiarsi: tra le confessioni notturne che fanno esplodere casi mediatici, e non solo, e i bisbigli all’orecchio poi negati spudoratamente, ci sono pure le squalifiche. Potremmo giungere a quota tre domani nel giro di altrettante settimane. La possibile squalifica della Contessa al Gf Vip è per certi versi paragonabile a quella di Fausto Leali, per come è accaduto pur avendo usato parole diverse. Cosa ha detto Patrizia? Tutto è avvenuto stamattina in cucina, mentre la Contessa faceva colazione. Intorno a lei c’erano altri concorrenti, come Enock e Pierpaolo seduti al tavolo a farle compagnia e a chiacchierare. Tommaso Zorzi era un po’ più distante, intento a lavare i piatti e quindi non molto concentrato su quanto avvenisse intorno a lui. Non molto, ma abbastanza per captare un termine che la Contessa non avrebbe dovuto usare.

Patrizia De Blanck rischia la squalifica al Grande Fratello Vip 5: “Ho la voce da fr…o”

La De Blanck ha infatti detto: “Senti ho la voce del gay, del fr…o”. Pronunciando questa parola, detta un po’ più sottovoce, si è anche girata a controllare se Tommaso potesse averla sentita in qualche modo. Oppure si è girata per altri motivi, fatto sta che il suo sguardo è andato verso Zorzi e in molti sui social lo hanno subito notato. Subito dopo, forse nel tentativo di mascherare il tutto, la Contessa si è schiarita la voce e ha detto: “Senti che voce mi è venuta”. Insomma ha fatto finta di nulla. Tommaso però ha intercettato la frase e ha iniziato a domandare che termine avesse usato, in cerca di conferme perché magari aveva sentito male. Nessuno inizialmente ha risposto a Zorzi, fino a quando Pierpaolo gli ha detto che la Contessa aveva usato “quella” parola. A questo punto Zorzi ha provato a far capire alla Contessa che questo termine non va usato, pur consapevole del fatto che lei non lo avesse detto con malizia.

Gf Vip, la Contessa a rischio: verrà squalificata lunedì sera?

In un programma televisivo come il Gf Vip 5 non deve passare il messaggio che parole come “fr…o” e “ne..o”, quella che è costata la squalifica a Leali, possano essere usate. Che sia con malizia o senza malizia. Ma Patrizia potrebbe essere squalificata anche perché poi ha reagito all’appunto di Tommaso dicendogli che non può dirle come parlare e nel farlo ha ripetuto quella parola più e più volte. Questo almeno ha raccontato Zorzi agli altri in giardino, dopo aver lasciato la cucina perché si era molto innervosito. Per questo è seriamente a rischio, è lo stesso discorso fatto anche a Fausto Leali.

Sono senza parole, voglio vedere se prenderanno provvedimenti nei confronti della contessa.

Dal mio punto di vista la gravità è uguale alla N-word #GFVIP pic.twitter.com/wIxW0dvlQJ — giulia ???? (@ineedalcool) October 4, 2020

Scommetto che la Contessa non verrà squalificata e che Signorini non prenderà nemmeno in mano l’argomento in puntata, perché si sa che ci sono figli e figliastri. E la cosa più atroce è che abbia detto quella parola guardando Tommaso. #GFVIP — Giu (@Giuls8989) October 4, 2020