GF Vip, Zorzi affronta il padre di Morra: è scontro, interviene Alfonso

Si accendono gli scontri e questa volta Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 deve affrontare il padre di Massimiliano Morra. Subito dopo questo confronto interviene anche Signorini, che ci tiene a fare una precisazione. Inizialmente, il conduttore manda in onda un filmato che ritrae l’influencer ridere insieme ad altri coinquilini su alcuni atteggiamenti dell’attore. A questo punto, gli animi di scaldano e tra i due concorrenti scoppia una nuova discussione nel salotto della Casa. Ed ecco che, nel corso di questa diciannovesima puntata, fa una sorpresa a Massimiliano suo padre, il signor Pasquale. Quest’ultimo parla innanzitutto con il figlio, a cui chiede di essere più fermo nella sua posizione e più convincente. Dopo di che, si scaglia direttamente contro Tommaso! In particolare, ammette di essere rimasto deluso per quanto accaduto l’altra sera, accusandolo di aver messo in scena “un teatrino di cattivo gusto”.

L’uomo confessa che non si aspettava che Zorzi avrebbe commesso questo gesto, in quanto proprio lui è entrato nel reality dicendo di essere stato spesso deriso in passato. “Hai sofferto per questo e hai fatto la stessa cosa, se non peggio”, dichiara fortemente arrabbiato il padre di Massimiliano. Di fronte a questo attacco, Tommaso reagisce: “Non si permetta più di dirmi una cosa del genere”. Di fronte a questa situazione, l’attore decide di mettere fine al tutto e chiede al padre di lasciar perdere. Ma l’uomo fa notare ancora al figlio che è stato deriso dai suoi coinquilini e incita Tommaso a dire in faccia ciò che pensa. Solo qualche giorno fa, Zorzi attaccava apertamente Morra!

Massimiliano cerca di chiudere questo confronto, facendo presente al padre di voler guardare solo il suo percorso. Zorzi, intanto, è convinto che Morra abbia bisogno di essere difeso dal padre. Nonostante ciò, porta avanti il suo discorso e fa sapere al signor Pasquale che il momento a cui lui si riferisce è durato circa due minuti. Inoltre, fa notare all’uomo che i commenti su Massimiliano non riguardavano il suo aspetto fisico o la sua personalità, ma semplicemente il fatto che avesse messo la giacca dentro i pantaloni.

Signorini, subito dopo questo confronto, consiglia a Massimiliano di rispondere lui stesso agli attacchi, senza l’aiuto dei suoi familiari. Tommaso appoggia questo consiglio, facendo presente che a difenderlo non è mai entrato nella Casa nessuno. Non solo, l’influencer non riesce ad accettare il fatto che sia stato accusato di bullismo dal signor Pasquale per un’imitazione. Alfonso interviene e ci tiene a precisare che bisogna utilizzare le parole in modo corretto, convinto che non c’entri nulla l’accusa bullismo in questo caso.