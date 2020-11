Gf Vip Zorzi e Morra: resa dei conti nella notte, duro botta e risposta

Gli equilibri della casa iniziano a vacillare. La serata di ieri ha visto Tommaso Zorzi alle prese con l’ennesimo acceso confronto con l’attore Massimiliano Morra, più volte accusato nel corso del programma di essere ondivago quando si tratta di prendere posizione durante un dibattito tra coinquilini e dire la propria di fronte a tutti.

Nella puntata di ieri Alfonso Signorini è tornato a parlare del legame tra Adua Del Vesco e Dayane Mello, che avrebbero stretto un’amicizia tanto profonda da apparire quasi come una liaison. Gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip non si sono risparmiati ovviamente nel dare la propria opinione sulla questione, sia in diretta che durante le settimane precedenti.

Alcuni concorrenti, infatti, avrebbero evidenziato il comportamento di Dayane come falso e manipolatorio nei confronti di Adua. A pensarla nella stessa maniera sarebbe stato anche Massimiliano Morra che, però, in puntata avrebbe cambiato versione prendendo le difese della modella.

Come sempre, non è tardato ad arrivare l’intervento di Zorzi che è giunto puntuale nella notte. Furente, l’influencer ha accusato l’attore non solo di non prendere mai una posizione ferma, ma di essere una continua banderuola all’interno del gruppo “Non puoi non tenere una posizione. Dal momento che prendi una posizione con me non puoi girarti e cambiarla”.

Inoltre, Morra sarebbe stato reo, in primis, di aver ascoltato i discorsi contro Dayane e le sue macchinazioni e poi di averli riferiti alla stessa. Il ruolo dell’attore nella faccenda sembra dunque chiaro per Tommaso: quello di una sentinella che “avvisa” i diretti interessati a prescindere dalle dinamiche di gruppo.

“Ma sei folle? Eri con noi e dicevi che avevamo ragione e che la pensavi come noi. Tu con me in camera hai detto proprio “Hai ragione Dayane sta esagerando a dire che si sta innamorando”. Mi davi ragione su quello che dicevo. Hai sentito tutto e poi sei andato a riportare le cose a loro due. Mi hai detto che Dayane aveva esagerato. Hai sentito tutto quello che abbiamo detto, hai partecipato e poi hai riportato tutto a loro dando ragione a loro. Perché mi hai detto che avevamo ragione noi?”.

Alle accuse di Tommaso sarebbe seguita un’imbeccata confusa e pacata di Massimiliano: l’attore ha dichiarato di aver semplicemente cambiato idea e alla domanda dell’influencer sul perché non avesse espresso la sua opinione contraria in totale tranquillità, Morra ha risposto: “Non mi andava di dirlo. A me se loro due hanno questo bel rapporto fa piacere, io sono felice per loro”.

Infine, cercando di sfuggire dalle grinfie di Tommaso, ha chiarito che il suo obiettivo principale è quello di andare d’accordo con tutti e che il suo più grande desiderio è la coesione del gruppo: “Io qua dentro voglio il bene di tutti, desidero che ci sia coesione”.

Morra, nel corso della settimana, era stato pizzicato dalle telecamere del Gf a chiacchierare con Adua del rapporto con la modella e gli avrebbe consigliato di stare molto attenta:

“È come se stesse cercando di strumentalizzare lei un po’ il tutto, capito? Prima con Stefano, poi con te. Sinceramente io questo percepisco. Ti dico la verità”.

E alla risposta di una Adua sofferente (“Mi fa male”), avrebbe ammonito la ragazza con un “Lo so, apri gli occhi”.