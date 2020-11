Grande Fratello Vip, Signorini: “Trovato concorrente per Zorzi”, gli indizi

Trovato il concorrente gay per Tommaso Zorzi! Al Grande Fratello Vip è in arrivo l’ingresso a sorpresa per uno dei concorrenti più amati di questa edizione, ma non si sa ancora quando arriverà. Al momento la prima tornata di ingressi è già andata in scena: Paolo Brosio, Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma hanno già varcato la porta rossa. I due uomini non sono riusciti a restare a lungo, chi per eliminazione al televoto e chi per squalifica. Le donne invece sono ancora in gioco. Ma quando ci saranno i nuovi ingressi? Complice la pandemia, dovranno passare almeno due settimane di isolamento, a meno che non sia già in quarantena.

Tommaso sta aspettando il concorrente promesso da Signorini ormai da settimane. Dopo i nuovi ingressi ha un po’ perso le speranze, nonostante Alfonso di tanto in tanto gli parli dei casting in corso. In una delle ultime volte aveva comunicato a Zorzi che erano quasi arrivati a un nome. Ebbene, adesso quel nome c’è. Signorini ha annunciato a Casa Chi che i casting si sono conclusi e il concorrente per Zorzi arriverà. Questi gli indizi forniti su di lui e riportati da Giornalettismo:

“È un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio. Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram. Lo riempie di like ma non viene filato neanche di striscio”.

Quindi Zorzi vedendo questo nuovo concorrente dovrebbe reagire non solo con stupore, ma dovrebbe esserne più che felice! Secondo Signorini andrà proprio così: Tommaso sarà felicissimo di vedere questo nuovo concorrente al GF Vip e chissà che non serva per convincerlo ad accettare il prolungamento. Come già saprete, la quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata prolungata fino a febbraio. E ora come ora le cose non sono cambiate. I concorrenti nella Casa dopo alcune voci portate da chi è arrivato da fuori – Brosio e Zelletta – hanno iniziato a porsi molte domande su quando finirà

Loro stanno facendo il conto alla rovescia, convinti che usciranno dalla Casa il 4 dicembre e che tutto sta per finire. Ma se pensano che dovranno rimanere rinchiusi a Cinecittà per altri due mesi vanno in tilt: ci saranno degli abbandoni? I nuovi ingressi previsti per il mese di dicembre potrebbero servire a ricaricare chi dovrà rimanere e a dar loro l’energia e lo spirito giusti per proseguire. E forse proprio per questo motivo il concorrente scelto appositamente per Tommaso Zorzi potrebbe entrare quando scopriranno che il GF Vip finirà a febbraio…