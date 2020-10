Signorini conferma: Gf Vip 5 si allunga, quanti sono i nuovi concorrenti

Il Grande Fratello Vip 5 andrà in onda fino a febbraio, oggi è arrivata la conferma. A togliere ogni dubbio e ogni incertezza sull’allungamento della quinta edizione del reality show è stato proprio Alfonso Signorini. Se ne parlava molto nelle settimane scorse, ma erano solo delle voci fino a oggi. Signorini è intervenuto invece nella nuova puntata di Casa Chi, su Instagram, per confermare che andranno in onda fino a febbraio e che quindi sono necessari dei rinforzi. Naturalmente al momento le cose stanno così, ma fino a dicembre, quando è previsto l’ingresso di un numero massiccio di nuovi concorrenti, tutto potrebbe cambiare. La produzione potrebbe decidere di chiudere prima il reality show se le cose non dovessero andare come sperato, o anche per l’emergenza Covid, ma al momento si andrà avanti fino a febbraio, non ci sono più dubbi.

Gf Vip 5 in onda fino a febbraio, più di dieci nuovi concorrenti in arrivo

D’altronde gli ascolti tv stanno dando ragione a Signorini: questo Gf Vip 5 sta piacendo molto al pubblico. I fan infatti hanno accolto con molto entusiasmo la notizia del prolungamento fino a febbraio, ma chissà come reagiranno i concorrenti! Molti di quelli già nella Casa magari usciranno prima, ma alcuni invece rimarranno rinchiusi quasi cinque mesi. Saranno dieci o undici invece i nuovi concorrenti, al momento. A tal proposito Signorini ha svelato: “A dicembre, visto che il programma si protrarrà fino a febbraio, entreranno 7-8 concorrenti più ‘tradizionali'”. L’aggettivo tradizionali è servito per differenziare questi ingressi da quelli previsti già lunedì. La prossima settimana infatti entreranno tre nuovi concorrenti: “Li abbiamo scelti con uno scopo preciso: far cadere le maschere”. Si tratta di persone che in passato hanno avuto a che fare con alcuni Vip già nella Casa.

Signorini svela perché non ha scelto Morgan per il Grande Fratello Vip

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti del Gf Vip 5, su cui Signorini ha dato degli indizi, sappiamo chi non potrà entrare nella Casa. Il conduttore ha spiegato, sempre a Casa Chi, che avrebbe voluto Morgan concorrente e che ci sono stati anche degli incontri tra loro. Anche a Morgan avrebbe fatto piacere partecipare al Gf Vip, tuttavia Alfonso ha cambiato idea ritenendo che il cantante fosse ingestibile perché è un fiume in piena. Dato che avrebbe dovuto frenare o limitare la dialettica di Morgan a causa dei tempi televisivi, che sono importanti, Signorini non se l’è sentita.